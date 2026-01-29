信驊衝9500元新天價 外資目標價調至萬元
[NOWnews今日新聞] 美系外資一口氣將股王信驊目標價喊到10,000元，信驊今（29）日開高走高，一度衝達9,500元，再創歷史新高價。
信驊去年12月營收為新台幣8.72億元，月增3.80%，年增18.37%；第4季營收24.43億元，季增4.85%，年增16.13%，單月、單季雙雙改寫新高；全年營收90.85億元，年增逾40%，再創歷史新高。
外資表示，去年第4季營收表現主要受惠於BMC需求強勁及BT載板配置改善的推動，營收表現較市場預期高出約7%。
美系外資認為，信驊有望切入新客戶，新一代BMC晶片AST2700將率先導入輝達（NVIDIA）Rubin Ultra平台，重申「優於大盤」評等，將目標價由7,500元一口氣上調至10,000元，調幅高達33%，反映對後續營運成長的信心。
美系外資表示，現行主力產品AST2600預計今年仍將持續獲輝達Rubin平台採用，顯示信驊在AI伺服器世代交替中的關鍵地位；除AI伺服器外，一般型伺服器需求同樣成為成長動能。
法人則是認為，信驊在全球BMC市場市占率高達70%至80%，全球四大CSP巨頭的資料中心中，幾乎每十台伺服器就有八台搭載信驊晶片，技術門檻與護城河深厚。展望2026年，法人看好第1季營運表現，訂且單能見度已至第2季。
信驊今日以8,985元開高，一度拉升至9,500元，上漲660元，漲幅7.46%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
何時到台灣？傳黃仁勳專機今早起飛 目前先行降落於香港
要來啦！傳黃仁勳專機已從深圳起飛 預計中午左右抵達台北
黃仁勳今日抵台！何時同框簽約？蔣萬安：持續和輝達保持聯繫
其他人也在看
聯電法說變法會！早盤打到跌停還有3萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至上午11時30分，成交量逾25萬張，另外還有3萬張排隊等賣。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 24則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元
聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。根據大摩的最新報告，Google TPU......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 9則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6則留言
中鋼爆量大漲！股價飆破21元8個月最高 網喊：春燕終於來了
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）股價今（29）日開盤即強勢上攻，不到一小時成交量突破16萬張，盤中最高觸及21.35元，創下8個月新高，漲幅達8.92%逼近漲停，引發投資人熱烈討論，有網友直呼：「中鋼20!!!!!」「中鋼虧轉盈，當然開盤先加碼！」對此，專家表示，目前放量上攻但不宜追高，等拉回到19元或20元再適度布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 20則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
美股資金正撤離大科技巨頭 市場廣度向商業周期股擴張
在過去一年的多數時間裡，投資者如果因估值偏高而避開大型科技股，其結果會非常淒慘。因為直到去年 11 月之前，「科技七巨頭」——特別是輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，幾乎貢獻了標普鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
台銀黃金存摺衝破每克5200元 台灣金控總經理自曝:1600元時早賣出「相當扼腕」
國際金價維持強勁漲勢，連續3日站穩每盎司5000美元以上，帶動台銀黃金存摺價格再創新高。根據台灣銀行28日公告，黃金存摺賣出價上午10時40分升至每公克新台幣5,293元，刷新歷史紀錄。太報 ・ 1 天前 ・ 9則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
目標價上調50%！晶圓大廠放量50萬張鎖漲停飆25年新高 旗下「這檔」年營收增281%同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導在AI人工智慧浪潮推動下，先進製程晶片供不應求，野村證券在最新報告中指出，半導體大廠台積電（2330）、三星（Samsung）將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
40歲「無業女」握2400萬股票+現金、要獲利了結去買房？「想出場」先問這問題：才不會和錢過不去
AI題材持續在股市發酵，台股已經飆上3萬點，反觀房市卻深陷「寒流中」，部分建案開始讓利，讓手握股市獲利的投資人也在思考，究竟該繼續在股市乘勝追擊，還是獲利了結、轉進房市置產？Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 19則留言
美元指數跳水 新台幣早盤升快2角破31.3元
[NOWnews今日新聞]美元指數再跳水，一度失守96，創下近4年新低，加上台股上漲及出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤強升快2角，升破31.3元，一度來到31.292元。美元承壓原因...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4則留言
錯過起漲點？專家曝1年前買「這1檔」股票驚人獲利：現在進場還不晚
隨著AI熱潮持續延燒，被譽為「護國神山」的台積電，已成為全球人工智慧產業的重要風向標。從蘋果、輝達到各大科技巨頭，甚至各國政府與監管機構，目光幾乎同時聚焦在這家關鍵的晶片代工龍頭身上。如今，台積電正站在影響整個半導體產業未來的關鍵轉折點。外媒報導指出，如果投資者在一年前以1萬美元（約新台幣31萬元）購入台積電ADR股票，至今這筆投資已增值至約1.5萬美元（約新台幣47萬元），獲利相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
外資驚呼台積3字頭
里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
旺宏法說後股價直奔漲停！還有1.6萬張排隊等買 分析師：多頭仍氣盛但留意1關鍵
旺宏（2337）27日舉行法說，去年第四季虧損收斂，並宣布釋出220億元擴產，激勵今（28）日開盤不到10分鐘即亮燈漲停，股價鎖死在83.8元，成交量8萬5,989，另有3.2萬張排隊等買。分析師表示，旺宏整體結構依然維持在多頭行徑中，且由於過去股價基期長期處於百元以下，因此這一波記憶體漲價潮中，有更強的漲勢爆發力。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言