信驊飆上9500元！ 台股史上第一張「千萬股票」將現身 這張「房」不能住但會漲

信驊股價在9000元附近出現單日19張成交量，那就是逾1.7億元資金進出場。圖／擷取網路

今（29）日台股大盤在跌，市場傳出來是聯電法說會講太爛害的，但有一檔股票，卻完全不管氣氛，自己悶不吭聲往上衝，那就是股王信驊（5274）。信驊股價再度刷新歷史新高，觸及9500元/張，也就是說一張股票要價950萬元，距離史上第一張「1000萬元一張」的股票，只剩一步之遙。

對，你沒看錯，信驊一張股票就是一間房的價格。感覺買信驊就像在買一間不能住的房產。用零股的角度來看，現在信驊10股＝9.5萬元，已經比一張聯電（1000股）還貴，聯電今日鎖跌停68.4元、一張6萬8400元。現在喔！連買信驊「零股」都要想一下了。

市場最讓人驚到掉下巴的一幕，發生在信驊還在9000元附近的時候，交易量能有19張。不要小看區區19張？那就是1億7100萬元資金。

別人在砍股票，信驊卻是另一個世界：不跟大盤吵、只跟自己的基本面和籌碼邏輯走。對多數股民來說，信驊早就不是「能不能買」的問題，而是「只能看看就好」的層級。但市場用真金白銀告訴你一件事當一檔股票可以在盤跌時創天價、有人敢砸破億元追價，它早就不是一般股票，而是投資客眼中的超巨級怪物標的。

9500元不是終點。市場現在問的是，信驊什麼時候會破萬元，成為台灣股史上第一張1000萬元的股票？



