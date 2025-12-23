信驊高雄研發中心啟用 黑川互動攜手蔣榮宗ZONG重構Cupola360沉浸體驗

CNEWS195251223a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

全球IC設計大廠信驊科技（ASPEED）近日於高雄港「棧叁庫 PIER F」正式啟用高雄研發中心。場域中同步開放一處沉浸式展間，作為對外展示的重要亮點，展間體驗由黑川互動媒體藝術有限公司負責整體規劃與敘事設計。本次合作由跨域音樂家蔣榮宗ZONG促成，結合信驊子公司酷博樂（Cupola360）的高畫質全景影像技術，透過數位藝術形式呈現科技應用的新可能。

CNEWS195251223a02

黑川互動以「時空旅人」作為核心設計概念，運用即時動態影像與空間敘事，為觀眾打造宛如穿越時空的感官引導。內容串聯由酷博樂（Cupola360）完整紀錄的台灣各地地景，透過敘事節奏與影像轉換，引領觀眾在 360 度全景畫面中移動，讓影像不僅止於展示，而成為一段具連貫性的沉浸式旅程。

CNEWS195251223a03

音樂部分則由蔣榮宗ZONG為此場域量身打造原創配樂，與黑川互動所設計的即時動態視覺同步運行，使聲音與影像在時間軸上緊密銜接。透過音樂與媒體藝術的整合，形塑層次分明的感官體驗，呈現科技與藝術跨域合作下的細膩表現，也為影像技術注入更具人文深度的敘事語彙。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

【文章轉載請註明出處】