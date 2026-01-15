信驊一度攻8795元 再刷新台股新天花板價

▲股王信驊今（15）日依舊氣勢如虹，以8495元盤上開出後走高，盤中最高一度來到8795元，再度創下新天價。（圖／信驊官網）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（15）日在權王台積電的走弱下呈現走低，雖然權王走弱，但股王依舊氣勢如虹，以8495元盤上開出後走高，盤中最高一度來到8795元，再度創下新天價。

觀察信驊在去年（2025年）表現方面，去年12月合併營收達新台幣8.72億元，創下單月歷史新高；累計2025年全年營收更突破90.85億元，年增幅達40.64%。

受惠於AI伺服器與一般伺服器需求雙雙回升，內外資法人持續看好，信驊目標價正式被喊到萬元，目前國內2家大型金控旗下投顧，都上修信驊目標價，分別是元大投顧喊出9500元；凱基投顧則一口氣拉升至10500元，且維持「增持」評級。

本土法人看好信驊在BMC（遠端伺服器控制晶片）的王者地位再升級，預估信驊今年獲利再提升，主要來自最近已切入美系CSP（雲端服務供應商）AI ASIC伺服器供應鏈，同時NVIDIA伺服器推出將為信驊獲利帶來上檔空間，預估今年每股稅後盈餘（EPS）年增55.9%可達157.46元，明年EPS更上看209.98元。

至於美系外資目標價喊至8235元；日系外資則估約8000元。

