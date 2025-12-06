信驊11月營收創新高 訂單滿到明年Q2

▲信驊11月營收改寫單月歷史新高紀錄。（圖／信驊官網）

[NOWnews今日新聞] 信驊11月營收達8.4億元，月增15%、年增23.4%，改寫單月歷史新高，前11月累計營收82.13億元，年增幅達43.5%。

信驊董事長林鴻明指出，近期出貨動能優於預期，訂單能見度已看到明年第二季。加上明年下半年將有新一代通用伺服器與AI伺服器平台推出，整體市場需求仍明顯強勁。

法人估算，信驊2026年首季營收上看27億元，續寫新紀錄，毛利率也可望維持在66.5%至67.5%的高檔水準。

林鴻明透露，新一代BMC晶片「AST2700」新品已送樣，預計明年第一季開始量產；晶片採用DDR5，效能較AST2600再提升，已獲多家伺服器品牌積極導入驗證。

中國兩大雲端服務商阿里巴巴與騰訊雖對資本支出維持審慎，但雙雙對AI與雲端業務展望仍正面。產業界普遍認為，2026年通用伺服器需求將再度轉強，對信驊營運形成顯著助力。

