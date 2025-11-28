信驊7315元天價躍登史上最貴股王！千金股跟進狂飆 合計7檔齊創新高紀錄

台股示意圖。

台股本周5個交易日天天收紅，統計集中市場本周上漲1,191.54點， 周漲幅4.51%，櫃買市場本周上漲16.31點，周漲幅6.63%；28日股王信驊（5274）直飆上漲停7,315元鎖死到終場，寫下歷史新高價，一舉刷新台股紀錄，躍登史上最貴股王，成為多頭指標，千金股氣勢大振，除了股王還有鴻勁（7769）、健策（3653）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、創意（3443）、台光電（2383）等，合計7檔千金股齊寫新高。

信驊董事長林鴻明。記者李孟珊／攝影

千金股成為多頭點火指標，尤其是股王信驊的漲勢更是引來市場關注，早盤以6,705元開高後走高，盤中衝上漲停7,315元鎖死到收盤，除寫下歷史高價，更刷新台股紀錄，成為史上最貴的股王。

信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品廣泛用於AI伺服器與一般伺服器；根據3家美系外資報告表示，受惠AI趨勢與伺服器汰換周期將推升後市需求，給予信驊「優於大盤」及「買進」評等，且調高目標價，最高上看7,500元。

信驊董事長林鴻明在日前舉辦的法說會中表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修第4季營運展望，預期將是今年全年的最高峰，訂單能見度將直達明年第2季，看好2026年業績持續向上。

股王信驊在外資喊買，目標價上看7,500元，及第4季營運看好的情況下， 吸引資金搶進，28日成為多頭領軍指標，千金股也跟進表態，甫掛牌上市第2天的鴻勁， 盤中一度衝達3,040元的新高價，終場收在3,000元，創收盤新高；健策同時寫下盤中2,965元、收盤2,905元的歷史高價紀錄。

另外，穎崴則以盤中2,865元，收盤2,830元，雙創新高；旺矽盤中衝達2,295元的新高，收盤則以2,270元寫收盤新高；創意也同步創盤中2,280元、收盤2,260元的新高紀錄；還有1檔則是台光電，盤中一度衝達1,560元新高，終場收在1,525元，創收盤新高。

統計26檔千金股中，由股王信驊領軍，合計有7檔同步創新高；另外，2,000元以上的千金股則有11檔；28日除信驊飆上漲停之外， AES-KY（6781）也衝上漲停1,405元收盤。

