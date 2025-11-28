信驊7315元天價躍登史上最貴股王！千金股跟進狂飆 合計7檔齊創新高紀錄
台股本周5個交易日天天收紅，統計集中市場本周上漲1,191.54點， 周漲幅4.51%，櫃買市場本周上漲16.31點，周漲幅6.63%；28日股王信驊（5274）直飆上漲停7,315元鎖死到終場，寫下歷史新高價，一舉刷新台股紀錄，躍登史上最貴股王，成為多頭指標，千金股氣勢大振，除了股王還有鴻勁（7769）、健策（3653）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、創意（3443）、台光電（2383）等，合計7檔千金股齊寫新高。
千金股成為多頭點火指標，尤其是股王信驊的漲勢更是引來市場關注，早盤以6,705元開高後走高，盤中衝上漲停7,315元鎖死到收盤，除寫下歷史高價，更刷新台股紀錄，成為史上最貴的股王。
信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品廣泛用於AI伺服器與一般伺服器；根據3家美系外資報告表示，受惠AI趨勢與伺服器汰換周期將推升後市需求，給予信驊「優於大盤」及「買進」評等，且調高目標價，最高上看7,500元。
信驊董事長林鴻明在日前舉辦的法說會中表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修第4季營運展望，預期將是今年全年的最高峰，訂單能見度將直達明年第2季，看好2026年業績持續向上。
股王信驊在外資喊買，目標價上看7,500元，及第4季營運看好的情況下， 吸引資金搶進，28日成為多頭領軍指標，千金股也跟進表態，甫掛牌上市第2天的鴻勁， 盤中一度衝達3,040元的新高價，終場收在3,000元，創收盤新高；健策同時寫下盤中2,965元、收盤2,905元的歷史高價紀錄。
另外，穎崴則以盤中2,865元，收盤2,830元，雙創新高；旺矽盤中衝達2,295元的新高，收盤則以2,270元寫收盤新高；創意也同步創盤中2,280元、收盤2,260元的新高紀錄；還有1檔則是台光電，盤中一度衝達1,560元新高，終場收在1,525元，創收盤新高。
統計26檔千金股中，由股王信驊領軍，合計有7檔同步創新高；另外，2,000元以上的千金股則有11檔；28日除信驊飆上漲停之外， AES-KY（6781）也衝上漲停1,405元收盤。
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 6 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機
攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
外資都在搶！這「矽光子」連4紅後強勢漲停 股王信驊股價再漲665元...網通股7檔帶頭衝
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（28）日開盤加權指數小漲11.59點至27566.12點，最高上漲202.63點至27,757.16點；截至上午11時45分暫報27,75...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前
玻纖布「這檔」失控爆量21萬張！盤中狂漲9％ 明年產能有望再增40％～50％
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（28）日是11月最後一個交易日，台股承接多頭氣勢下呈現開高走高的盤勢，截至中午12時30分，加權指數來到27,756.46點，上...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
Google神救援！聯發科 TPU v8e爆量 外資翻多喊買上看1750元
Google神救援！廣發證券率先翻多聯發科，看好Google TPU v8x（原名v7e）今年10月tape-out以來進展順利，下一代v8e時間表已提前，2027年將啓動生命週期，ASP更高，整出貨量將達200萬顆。預估2027年獲利將強彈40%。將評等調升至買進，目標價同步上調至1750元。太報 ・ 9 小時前
聯準會12月降息預期升溫！外資搶買債券ETF 前15強出爐
FedWatch最新數據顯示，聯準會12月降息機率再回升到84.7%，本周外資在ETF的買超動作，集中在息收型產品，買超前15強中，有10檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等，其中又以群益ESG投等債20+（00937B）買超逾11萬張居冠。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
記憶體股到底能不能買？法人給答案了
[NOWnews今日新聞]記憶體族群近期經常跌一天、漲一天，市場關心記憶體類股還能不能買進？統一投顧董事長黎方國給出肯定回應，看好股價到明年上半年都不用怕。黎方國表示，目前記憶體報價仍在漲，供給端增加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
一日行情結束了？無人機族群集體疲軟...亞航、晟田等5檔跌破半根 32檔個股熄火
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲242.09點至27,651.63點；截至上午10時25分暫報27,650.62點...FTNN新聞網 ・ 1 天前