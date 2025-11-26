修也參戰！《沉默之丘f》男演員大崎捺希宣布將開台實況，要分享拍攝幕後花絮
Konami 重啟《沉默之丘》系列後的第一款完整新作《沉默之丘f》（Silent Hill f），除了找來龍騎士07負責劇本外，更破天荒的把舞台移到日本，首日銷量突破 100 萬，超越過去所有作品。而最近幾週更是掀起演員親自體驗遊戲的熱潮。繼飾演主角「深水雛子」的女星加藤小夏、以及飾演「西田凜子」的飯島優花相繼進行實況並引起大量迴響和關注後，在劇中飾演主角青梅竹馬的「岩井修」男演員大崎捺希，也在個人 X（推特）上正式宣布將加入實況行列。
大崎捺希其實早在今年 10 月底時，就已經收到了來自 Konami 寄送的遊戲光碟和特典。而不久前大崎捺希正式宣佈自己下定決心，預計將在今年內開始進行《沉默之丘f》的遊戲實況。他更在文中透露，希望能通過實況，一邊玩遊戲一邊回顧當時動態捕捉和拍攝的情況，和大家一起享受遊戲的樂趣。
而大崎捺希過去曾出演 NHK 晨間劇，也活躍於多部知名動漫改編舞台劇，像是舞台劇《偶像夢幻祭》中飾演仁兔成鳴，以及在舞台劇《刀劍亂舞》中飾演前田藤四郎等。目前大崎捺希詳細的開台時間還沒有確定，有興趣看修親自挑戰的玩家，記得密切關注他的 X 以鎖定最新消息。
