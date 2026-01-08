修人工生殖法綠委嗆「陳九條」 陳昭姿舉牌：正副總統都支持代孕

立法院衛環委員會今（8）日排審人工生殖法修法，藍白提出多個版本中，包含代理孕母制度，讓民進黨立委不滿認為必須脫鉤。程序發言階段朝野立委交鋒，堅持代孕入法的民眾黨立委陳昭姿更頻頻被點名，還被酸是「陳九條」，想靠著九條條文，就規定影響層面大的代孕議題。

人工生殖法修法進入逐條審查，但朝野立委卻持續缺乏共識。程序發言階段就多次互相交鋒，民進黨立委林淑芬痛批，代理孕母只有九條的條文，這個社會有辦法接受嗎？且點名藍委陳菁徽是從業醫師，難道不用利益迴避？

民進黨團要求代孕部分脫鉤處理，陳昭姿頻被點名，全程在台下高舉手板抗議，稱正副總統都支持代孕，更搬出總統賴清德替自己的版本背書。

眼看朝野僵持不下，今天程序發言就拖了90分鐘，陳昭姿一度直衝民進黨團總召柯建銘辦公室溝通，最後仍堅持以2024年5月政院版本修法，裡頭含有代孕專章。

陳昭姿到柯建銘辦公室溝通。

而目前院版修法主要針對放寬人工生殖適用範圍，擴大到年滿18歲單身女性以及女女同婚配偶，因代理孕母議題爭議較大未放入，藍白黨團與立委的提案中，則有設置代孕相關條款。

