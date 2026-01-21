修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐

侯佩岑發布的最新影片，容貌被認為有所「進化」。翻攝自小紅書



女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。

侯佩岑日前在小紅書發布最新影片，只見她對著鏡頭露出招牌笑容，神情時而嬌羞、時而自信，拍攝過程中似乎遇到有趣情況，忍不住笑到闔不攏嘴。她也在影片中向粉絲透露新年動向，「新的一年，新的啟程，有聽大家的話，多多出來工作」，並特別附註說明「這是化妝老師幫我拍的視頻（影片）」，讓不少粉絲期待她是否將有新作品曝光。

侯佩岑近年主要在中國大陸發展。翻攝自侯佩岑微博

影片曝光隨即吸引大批網友觀看，然而有不少人將焦點放在她的外貌變化上，紛紛留言猜測：「是不是去做醫美，感覺臉部緊緻好多」、「應該是填了鼻基底和法令紋那塊，但填得很克制」、「以前是長方臉，現在感覺比較填滿」、「剛填充完看起來不太自然，過一陣子可能會好一點」，也有人直言「變了好多，一時間有點認不出來」。

除了討論外型變化，也有不少網友指出她「撞臉」其他女明星，有人留言表示：「不說我還以為是溫嵐」、「長得好像伊能靜」、「超級像宋慧喬」，甚至有人認為第一眼看不出是侯佩岑。也有網友抱持不同看法，認為她依舊漂亮，只是風格與辨識度與過往有所不同。

