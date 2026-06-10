修刑訴法挨批「柯文哲條款」 藍委：幫賴清德圓未了心願

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國民黨團書記長林沛祥。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會明將排審《刑事訴訟法》修正案，國民黨立委翁曉玲、民眾黨團分別提案，遭綠營直指為「柯文哲條款」。對此，國民黨團書記長林沛祥今（10日）表示，這個版本的精神是採取2008年時任立委的賴清德為了尊重人權所提出的修法版本，他認為，這樣的討論、這次的排審，也是幫當初的賴清德委員圓未了的心願。

民眾黨團的提案版本，擬刪除羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」，引發綠營抨擊。民眾黨主席黃國昌回應，這又是民進黨在搞認知作戰，刻意對於這次刑訴法的修法，民眾黨前主席柯文哲跟人民深惡痛絕的詐騙掛勾在一起。

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黃國昌表示，民眾黨這次推動的刑訴法修正草案，基本上，要避免的是押人取供、侵害人權，而民眾黨跟過去由賴清德20008年當立委所領銜提案的刑訴法修正草案，賴對於羈押要件、羈押期間，其實比民眾黨這次所提出的幅度還要更大。

另就翁曉玲提案，偵查中羈押期間不得逾一個月，審判中不得逾二月， 延長羈押期間，偵查及審判中均不得逾一月。綠委也質疑，修法後最先受惠的是詐騙、毒品、黑幫等等犯罪集團。

林沛祥回應，所有法條都要經過充分討論，有什麼想法、有不同意見，在討論法條期間不要預設立場。

林沛祥諷刺稱，現在大家都知道，通緝犯會被抓放、通緝犯找不到，其實是執法與監督的問題，不是什麼事都羈押；他沒看到民進黨大老吳乃仁被羈押，也沒看到很多詐騙集團、洗錢犯被羈押，甚至有位疑似在國外，之前還跟法務部嗆說：「我開心什麼時候回來就回來！」那這是因為執法有利？還是因為其它原因？所有法條都應該在議事殿堂充分討論，但單純去預設立場、帶風向，這種事情大可不必。

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