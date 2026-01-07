修國安法挨批箝制言論自由 梁文傑反嗆：若有人喊要消減台灣你能容忍？

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（資料照／記者盧素梅攝影）

立法院內政委員會今（7）日審查行政院及朝野立委提出的《國家安全法》部分條文修正草案，其中院版草案增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」，在野黨說這樣是箝制言論自由，對此，陸委會副主委梁文傑表示，「如果我們沒有辦法容忍說，如果有個人，他在網路上說我要去你家搶劫，要去放火，這個在我們法律上是會被禁止的，那如果說你的個人在網路上說我希望誰誰誰能夠打過來打台灣，把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準，好不好？」

立法院內政委員會今將審議行政院提出的《國家安全法》部分條文修正草案，明定任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像等公開方式鼓吹對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違者最高處新台幣100萬；修法也增訂，現役軍人或公務員故意犯《國安法》者，加重刑責至1/2。

梁文傑會前受訪時，媒體詢問，是否支持《兩岸人民關係條例》的修法，不覺得這是向兩國論入法嗎？他表示，《兩岸人民關係條例》是很重要的法律，它的任何的修正都要經過社會取得共識才行，所以從站在陸委會的立場，任何的修正都必須要社會的討論。

媒體追問，在野黨說這樣是箝制言論自由？梁文傑表示，「我聽不太懂」。媒體解釋，就是今天那個院版的《國家安全法》修法，關於鼓吹武統言論要最高罰到百萬，在野黨質疑箝制言論？

梁文傑表示，「如果我們沒有辦法容忍說，如果有個人，他在網路上說我要去你家搶劫，要去放火，這個在我們法律上是會被禁止的，那如果說你的個人在網路上說我希望誰誰誰能夠打過來打台灣，把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準，好不好？」

