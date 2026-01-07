修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話

▲陸委會副主委梁文傑說，這個不能夠雙重標準。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院內政委員會今（7） 日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰誰能夠打過來打台灣、把台灣消滅掉，「你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準。」

立法院內政委員會今天審查政院版「國安法」修正草案，明定任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像等公開方式鼓吹對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違者最高處新台幣100萬；修法也增訂，現役軍人或公務員故意犯《國安法》者，加重刑責至1/2。

梁文傑會前受訪時，被問及在野黨批評此修法箝制言論，梁文傑表示，「如果我們沒有辦法容忍，個人在網路上說要去你家搶劫、要去放火，這在法律上是會被禁止的；如果說個人在網路上說希望誰誰誰能夠打過來打台灣、把台灣消滅掉，你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準。」

此外，民進黨立林宜瑾日前提案將「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，改名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發「兩國論」討論。梁文傑對此表示，「兩岸人民關係條例」是很重要的法律，任何修正都要取得社會共識才行，站在陸委會的立場，任何修正都必須要社會的討論。

