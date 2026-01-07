修國安法禁鼓吹武統 內政部次長：中共幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆

立法院內政委員會今（7日）審查行政院函請審議的《國家安全法》部分條文修正草案，內政部次長馬士元會中指出，台灣目前遭受的國家安全威脅，是1949年以來最為空前的一次，「幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆」；陸委會副主委梁文傑說明，中共對台統戰與滲透行動無孔不入，目的就是侵略台灣、消滅中華民國，嚴重危害國家安全與社會安定。

馬士元進行口頭報告指出，中共解放軍去年底對台實施侵略性軍事演習，並同步結合網路攻擊與協力者操作輿論，除了在實體空間對台進行軍事與武力恫嚇外，也在網路空間結合協力者與網軍，對台灣進行大規模宣傳與認知作戰，形成軍事、資訊與心理戰並行的複合式威脅，衝擊國家安全。

梁文傑報告引述國家安全局數據，2024年因共諜案遭起訴人數達64人，是2021年的三倍，滲透管道主要包括黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等5大類型，並透過拉攏、網路勾聯、金錢利誘與債務脅迫等4種主要手法吸納國人。

梁文傑表示政府雖已於2020年修正國安五法，但近年共諜案件仍層出不窮，顯示現行《國安法》在構成要件與司法實務認定上仍有不足，有必要透過此次修法進一步完備制度。對於中共文攻武嚇、經濟脅迫及灰色地帶侵擾等複合式壓迫，政府將偕同相關部會，持續滾動檢討國安與兩岸事務相關法令，採取必要防範與應處措施，以維護國家安全、社會安定及民眾權益。





