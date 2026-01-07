修國安法禁「鼓吹武統」！立院民進黨團：言論自由本來就有界線

記者楊士誼／台北報導

立法院今（7）日審查「國安法」修正草案，行政院版更增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰100萬元」，引起在野黨批評。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，言論自由本來就有界限，條文明白指出更多違法類型，可讓民眾清楚理解界線在哪；黨團幹事長鍾佳濱也表示，若國安法規不夠明確，在裁罰或訴訟上反而會對人民權益造成隱憂。

民進黨團上午召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，鍾佳濱表示，民進黨團的態度就是要落實討論，若舉辦公聽會等也是搜集各界意見，尊重委員會決定。沈伯洋指出，該法案不是新法案，大部分內容在過去一年都有提過。他表示，第四條修法針對「宣傳武統言論」做法律規範，引起在野黨對違反言論自由的質疑，但言論自由並非無邊無際，言論自由不能侵害國家主權或別人的自由，否則也不會有侮辱、誹謗等罪行；言論自由也不能動盪經濟，在股市散播謠言就會是犯罪。

沈伯洋強調，言論自由本就有界線，跟國安如何折衝，條文可以更細緻化一點，明白指出更多類型，讓民眾知道「界線在這邊」，但還沒到界線的限制前，要講什麼都可以，重點是必須「類型化」。鍾佳濱也強調，國安法更詳細的定義，都是對人民自由最主要的保障，若法條不夠明確，在裁罰或訴訟上會對人民權益造成隱憂。

沈伯洋則說明，宣傳戰爭的行為不該是受到完全言論自由的保護，但現在面臨灰色地帶作戰，有時言論不一定宣傳戰爭，而是在宣傳不要抵抗、投降，或假設中國對台灣行使跨境公權力，因此宣傳要大家配合國台辦等，修法現在只有針對宣傳戰爭、武力規定，武力以外能否涵蓋，是討論重點。

