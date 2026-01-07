修國安法遭質疑箝制言論 藍綠3月底前各開公聽會

立法院內政委員會今日(7日)排審《國家安全法》修正草案，行政院版本將「支持、鼓吹以武力對台發動戰爭」納裁罰範圍，引發在野黨質疑箝制言論自由，並要求召開公聽會。內政委員會召委王美惠因此宣告藍、綠黨團在3月底前各召開1場公聽會，以求周延。

立法院內政委員會7日審查行政院函請審議《國家安全法》修正草案，內政部政務次長馬士元報告時表示，由於我國的國家安全遭受1949年以來空前的威脅，尤其去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力威脅，網路上也配合協力，由中國網軍對台灣進行大規模宣傳跟攻擊，幾乎重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。

陸委會副主委梁文傑報告時則指出， 根據國家安全局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的3倍，包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大滲透管道，藉由拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等四大手法吸納國人。

梁文傑強調，面對中共近年加大文攻武嚇、經濟脅迫及灰色地帶侵擾等複合式壓迫，陸委會將依循政府政策方向，偕同相關部會持續滾動檢討兩岸事務相關法令，積極採取必要的應處及防範措施。他說：『(原音)第一個就是現行法制，對於發展組織者，雖然有處罰機制，但是對於參與組織就沒有明確規範，所以這一次做了一個補強；第二點，當前國安已經不再侷限於實體邊界，在數位技術社群媒體和經濟滲透的互動作用下，我們必須要避免境外勢力利用網路便利性在台灣境內進行分化與統戰，所以本次行政院提案版本強化網路數位空間中涉及國家安全部分。』

法務部次長徐錫祥進一步說明，行政院版草案的修法重點在於增訂參與發展組織罪構成要件，將「意圖犯」改為具有客觀標準的「實害犯」，以降低認定模糊與執法爭議；另外更明文規範中間人與在地協力者責任，及針對涉犯國安罪的公職人員增訂暫停發給退休俸與撫卹金的機制，以強化嚇阻效果。

不過，修法草案引發在野黨立委強烈不滿，質疑箝制言論自由，並認為未舉辦公聽會即審查條文，欠缺完備。內政委員會召委王美惠在程序發言結束後宣布，為讓修法草案有更充分的討論，且為讓修法更周延，將於3月底前召開2場公聽會，分別由國民黨、民進黨各召開1場。