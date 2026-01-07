修國安法阻中共威脅 馬士元：1949年來最嚴峻「幾乎重演俄烏戰爭前」

內政部政務次長馬士元。資料照片內政部提供



立法院內政委員會今（1/7）日審查行政院函請審議的《國家安全法》部分條文修正草案。內政部政務次長馬士元在會中指出，台灣目前遭受的國家安全威脅，是1949年以來最為空前的一次，「幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前的前兆」；陸委會副主委梁文傑則直言，中共對台相關行動的目的，就是侵略台灣、消滅中華民國，政府將依照總統指示，持續盤點並檢討現行兩岸與國安相關法規，補強法制缺口。

馬士元在口頭報告中指出，解放軍去年底解放軍對台實施侵略性軍事演習，並同步結合網路攻擊與協力者操作輿論，除在實體空間對台進行軍事與武力恫嚇外，也在網路空間結合協力者與網軍，對台灣進行大規模宣傳與認知作戰，形成軍事、資訊與心理戰並行的複合式威脅，衝擊國家安全。

陸委會副委梁文傑。 李政龍攝

梁文傑報告則說明，長期以來，中共對台統戰與滲透行動無孔不入，利用台灣民主自由環境，從內部進行分化與破壞，並從事情報蒐集、技術竊取及發展共諜組織等行為，嚴重危害國家安全與社會安定。

他引述國家安全局統計指出，2024年因共諜案遭起訴人數達64人，是2021年的三倍，滲透管道主要包括黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等5大類型，並透過拉攏、網路勾聯、金錢利誘與債務脅迫等4種主要手法吸納國人。

梁文傑進一步指出，政府雖已於民國109年修正國安五法，但近年共諜案件仍層出不窮，顯示現行國安法制在構成要件與司法實務認定上仍有不足，有必要透過此次修法進一步完備制度。

梁文傑強調，面對中共近年加大文攻武嚇、經濟脅迫及灰色地帶侵擾等複合式壓迫，政府將偕同相關部會，持續滾動檢討國安與兩岸事務相關法令，採取必要防範與應處措施，以維護國家安全、社會安定及民眾權益。

此外，內政委員會今日審查過程中，國民黨立委一度以程序發言方式，要求召開公聽會並主張僅進行詢答、不進入逐條審查。經朝野協商後，內政委員會召委王美惠宣布，為使修法更為周延，藍綠雙方將於3月底前各自召開一場公聽會，隨後結束程序發言，進入實質詢答。

