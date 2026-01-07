修國安法 藍轟綠對不起鄭南榕

政院提出國安法修正草案，鼓吹武統言論罰百萬，立法院內政委員會昨排案審查。國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由，要求先開公聽會；民進黨立委則反擊，若對法案有質疑就該討論。民進黨籍內政委員會召委王美惠宣布，三月底前將開二場公聽會。

行政院會去年十二月通過「國家安全法」修法草案，明定任何人以文字、圖畫等方式公開鼓吹武統言論，違者將處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。立法院內政委員會昨日排審，國民黨使出人海戰術，要求程序發言，並持「捍衛言論自由、拒絕政府濫權」看板，綠委則高舉「反共諜滲透就支持國安法案」反制，朝野氣氛緊張。

國民黨立委羅智強批評，「賴清德、民進黨對不起鄭南榕」，鄭南榕主張百分百言論自由，但民進黨卻箝制言論自由，等於政府不喜歡、可疑言論就可抓。民進黨立委林楚茵則說，若對法案內容有質疑就該討論，現在立法院共有廿三個草案版本，應該進入實質討論。

藍委輪番上陣質詢官員，國民黨立委張智倫質疑，那執政黨鼓吹台獨，造成兩岸兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭？內政部次長馬士元強調，法條定義非常清楚，鼓吹戰爭來消滅我國主權才會觸法；而主張台獨、兩岸簽訂和平協議、兩岸和平交流等都在言論自由範疇內，內政部不會擴權，基本上就是依證據來處理。

對於在野黨質疑政院版草案是箝制言論自由？陸委會副主委梁文傑昨表示，如果大家沒辦法容忍有人在網路上說，要去你家搶劫、要去放火，那如果有人在網路上說希望誰能把台灣消滅掉，「那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準」。

