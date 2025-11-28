修國籍法 賴總統：增社會對陸配疑慮

賴清德總統昨回台南孔廟贈匾，呼籲團結。記者吳淑玲／攝影

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。賴清德總統昨說，立委不應「愛之適足以害之」，沒必要修法特別免除中國的新住民應對中華民國盡單一效忠的義務，一旦修法成功，反而讓社會對中國新住民增加不必要的疑慮，對社會和諧沒有幫助。

近期有多名陸配因具有中華人民共和國國籍而遭解除公職，引發藍營質疑違反人權，傅崐萁因此提出國籍法修正草案，大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，不適用國籍法第廿條放棄外國國籍規定。該草案昨日於立法院會順利一讀交付委員會審查，民進黨立院黨團並未提出異議。

賴總統昨返鄉出席台南孔廟贈匾「川流敦化」揭匾典禮，他說，台灣是民主國家也是法治社會，所有新住民都受相同的法律保障，但若違法、傷害國家，國家必須依法處置。而行政院長卓榮泰昨赴立法院會，被媒體詢問國民黨立委修國籍法，是否擔心會有雙重效忠問題？卓榮泰稍稍停下腳步，回答「當然」，隨即步入議場。

國民黨主席鄭麗文昨天批評，賴總統上任後對陸配展開各種無情的追殺，好像把陸配當成特定族群，違反中華民國憲法對基本人權的保障。國民黨立委羅智強也批評，執政黨扣前總統陳水扁、蔡英文紅帽子，在陳水扁、蔡英文執政的時候，怎麼可以准許陸配史雪燕、鄧萬華按照「兩岸人民關係條例」登記參選，還取得公職？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，目前國民黨提出的國籍法修正草案，完全背離每一個民主國家最基本的公務員國家忠誠原則；公職人員代表國家依法行使公權利，不可能再負擔他國政府法律規範收集情報或顛覆其他國家的任務，也不可能有雙重效忠對象。

民主文教基金會董事長桂宏誠則認為，就法制體系而言，應該修正兩岸人民關係條例，而不是國籍法。另外兩岸人民關係條例規定來台設戶籍滿十年才可參選，里長與立委都一樣，若只解職里長恐違反比例原則，並且有違憲的疑義。

