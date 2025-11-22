修地制法直轄市固定副市長3人 白委：稱「李四川條款」太沉重

立法院會昨三讀修正通過《地方制度法》部分條文，刪除直轄市副市長人口門檻限制，明定直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，自民國115年1月1日起施行，外界認為是替台北市副市長李四川參選新北市長解套，因而被稱為「李四川條款」。民眾黨主席黃國昌今（22）天表示，將地制法修法稱李四川條款太沉重，對李也不盡公平。

黃國昌今天上午出席由民眾黨北市議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛民眾溫情，士北有姐寒冬送暖」園遊會，並於前接受媒體聯訪。

媒體詢問如何看到立院昨天三讀修正通過的「李四川條款」，黃國昌表示，昨天地制法的修正，是為了讓各縣市在地方治理的推進能夠更順暢，用李四川條款來形容「有點太沉重了」，對李四川也不盡公平。李四川現在在台北市擔任副市長，相信輔助台北市長蔣萬安的表現有目共睹。

針對李四川可能參選新北市長，黃國昌說，民主政治本來就是選賢與能，李四川如果未來有意參選新北市長，從他的角度來看，他是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益，畢竟李過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗相當豐富。他也說，選舉時彼此良性競爭，不用你死我活，對於現在被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。

至於有民調顯示新北市長選舉「三腳督」的話，黃國昌民調第三名，對此他回應，各種民調都會虛心接受，作為參考，最重要的事情是自己繼續努力，爭取更多選民的支持。

另外，談及台北市議員選舉，是否會因為沒有「母雞」影響到市議員席次？黃國昌直言，不會啦！黃瀞瑩這幾年的表現有目共睹，不僅在議會為民發聲、監督市政有理有據，從今天的園遊會可以看出黃在基層的紮根非常深。

黃國昌說，他對於民眾黨4位市議員的連任充滿百分之百的信心，展望2026年，民眾黨在台北市4加2全壘打絕對是可達成的目標；至於台北市長選舉，他跟國民黨主席鄭麗文對接下來的合作都相當高的誠意與善意，磋商後就會一步一步往前走，但最重要的是，過程當中要能得到更多民眾的信任與支持。

