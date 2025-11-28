修女也瘋狂？奧地利3修女逃出老人院 教會允回修道院條件「不准再經營社群」

奧地利修女瑞吉娜（左至右）、莉塔與貝娜德特。翻攝Instagram @nonnen_goldenstein



奧地利3名高齡修女日前「逃出」一處老人院，返回她們原本的修道院。3人聲稱是非自願被帶到老人院，如今教會同意讓她們「暫時」返回修道院，但條件是不得再於社群媒體發文。

英國廣播公司（BBC）報導，這3名皆為80多歲的修女，包括貝娜德特修女（Sister Bernadette）、瑞吉娜修女（Sister Regina）與莉塔修女（Sister Rita），是位於薩爾斯堡郊外「戈爾登斯坦修道院」（Kloster Goldenstein）僅存的最後3名修女。

3位修女聲稱，她們於2023年12月被違反意願帶離修道院。今年9月，她們在昔日學生與鎖匠協助下返回修道院生活，且堅稱不會再離開，讓教會當局相當不滿。

修女們的上級、萊歇斯貝格修道院教長格拉斯（Markus Grasl）呼籲3人返回老人院，批評她們自行回到修道院「完全難以理解」。

這起事件引發全球關注。支持者為修女提供食物、電力並協助經營社群帳號，張貼她們日常生活影片，包括祈禱、用餐以及莉塔修女的運動內容，她最近甚至收到一副拳擊手套作為禮物。

3位修女在Instagram吸引近10萬名粉絲，臉書粉絲專頁也有超過8000人追蹤。

僵持近3個月後，格拉斯的發言人希弗爾（Harald Schiffl）向奧地利新聞社（APA）表示，修女目前可以留下。本週稍早雙方會面，會中討論可能的解決方案。

希弗爾表示，修女們可以有條件的留在戈爾登斯坦修道院，包括須放棄社群媒體活動。教會官員也要求3位修女，確保修道院封閉區域不得再對非修會成員開放。

作為交換條件，修女們可繼續留在修道院，並由神父提供醫療照護與靈性支持。

3位修女尚未同意這些條件。

希弗爾向奧地利新聞社表示：「現在決定權在修女手中。」BBC已聯繫修女尋求回應。

3位修女大半生都在戈爾登斯坦城堡（Schloss Goldenstein）度過，該處自1877年起成為修道院與女子私校，2017年開始也招收男生，目前學校仍正常運作。

貝娜德特修女1948年以青少年身分入學，當時與她同窗的包括奧地利女演員羅美雪妮黛（Romy Schneider），羅美雪妮黛在1960與1970年代是全球知名影星。

瑞吉娜修女於1958年加入修道院，莉塔修女則於1962年到來。3位修女皆在該校任教多年，瑞吉娜修女曾擔任校長。

然而因修女人數逐年減少，2022年，修道院建築被移交給薩爾斯堡總教區與萊歇斯貝格修道院管理，格拉斯成為修女的上級主管，並於去年初正式解散修會。

原本修道院的剩餘修女被允諾只要身心健康允許，得以終身居住於此。然而2023年12月，修會決定將她們轉送至一間天主教老人院，修女表示她們並不快樂。

如願返回修道院，且現在聲名大噪的貝娜德特修女說：「與其死在養老院裡，我寧願去一片草地上，以那種方式進入永恆。」

