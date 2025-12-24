修女、止咳藥到保育晶片：墨西哥修道院裡的鈍口螈復育行動

墨西哥帕茲夸羅（Pátzcuaro）一座16世紀大教堂旁，「聖母健康修道院」（Monastery of Our Lady of Health）道明會的修女正穿梭於一排排水族箱之間，檢測水質、並將蚯蚓餵給數百隻棕色的蠑螈。

極度瀕危的鈍口螈（Achoque，Ambystoma dumerilii）進食蚯蚓的畫面。圖片來源：切斯特動物園

這些蠑螈是極度瀕危的「鈍口螈」（Achoque，學名：Ambystoma dumerilii）。照顧鈍口螈20多年的法蘭西斯科修女（Sister Ofelia Morales Francisco）和她的團隊，已是飼育鈍口螈的專家，鈍口螈一代又一代在修道院的水族箱中繁衍生息，好似「諾亞方舟」。

鈍口螈只棲息於墨西哥中部米卻肯州（Michoacán）的帕茲夸羅湖，科學家估計野外存活的成體剩不到150隻。帕茲夸羅的修道院內卻有約300隻，是目前全球最大的人工飼養族群。

聖母健康修道院的道明會修女們正在觀察研究人員為極度瀕危的蠑螈植入微晶片。這群修女們負責維護著該物種全球最大的圈養族群。圖片來源：英國切斯特動物園

英國切斯特動物園（Chester Zoo）的科學家發現，修道院內飼養的鈍口螈，正是實驗微型晶片的大好機會。如能成功，日後研究鈍口螈時只須掃描晶片，就能快速取得性別、健康狀況、年齡等資料。於是，科學家與墨西哥的保育專家合作，測試能否在不傷害動物的情況下，將米粒大小的識別晶片植入鈍口螈。

經過175天的觀察期，研究人員發現，晶片在97.5%的個體體內都能維持固定位置，而且沒有對鈍口螈的健康造成不良影響。這項研究的成果發表於《動物園與水族研究期刊》（Journal of Zoo and Aquarium Research）。

切斯特動物園兩棲動物組副組長布蘭德（Adam Bland）表示：「在修女們的全程守護下，科學家將晶片植入鈍口螈。由此可見，即便背景不同，大家都能加入蠑螈保育。」

一百五十年的傳統，化作生命的延續

約150年前，修女就開始以鈍口螈製作傳統止咳糖漿，據說能治療咳嗽、氣喘及貧血等呼吸系統疾病。每瓶售價約200墨西哥披索（約新台幣330元），是修道院的主要收入來源。

1980年代，帕茲夸羅湖污染與過度捕撈，導致野生鈍口螈數量銳減。修女意識到，這會危害物種的存續與修道院的生計，便著手建立系統化的鈍口螈繁殖保育計畫。

切斯特動物園的布蘭德告訴《Mongabay》：「這些修女飼育與繁衍鈍口螈的時間可能比其它繁殖機構都更久，他們靠著摸索發展出繁殖技術，也取得了大學與區域漁業研究中心（CRIP）的協助。」

法蘭西斯科修女強調：「最好讓一隻雄性與三隻雌性配對。撫育幼體時要十分小心，否則牠們會互相吞食。」

修道院的飼育室由兩個房間組成，數百隻鈍口螈棲息於一排排水族箱中，食物是有機飼養的蚯蚓，水也定期從水井打水替換。

切斯特動物園的賈西亞（Gerardo Garcia）對《國家地理》說，「這可能是首次有宗教團體參與兩棲類保育工作。」

高科技晶片植入計畫為極度瀕危的蠑螈帶來一線希望。圖為切斯特動物園內正在進食蚯蚓的鈍口螈。圖片來源：英國切斯特動物園

輕柔植入，終身辨識

鈍口螈身上沒有獨特的花紋，不易辨認。鈍口螈擁有組織再生的能力，剪去的腳趾會重新長出，因此，傳統的剪趾法（toe clipping）也不可行 。

布蘭德說：「兩棲類的生理構造很神奇，牠們能將植入的晶片慢慢地經過皮膚或腸胃道排出。因此，標記技術須針對個別物種設計，且不能損害牠們健康。」

這套晶片植入技術的優點是所需時間少，讓鈍口螈在植入過程的壓力降至最低。晶片植在皮膚摺皺中，可藉由重力固定位置。而且，鈍口螈回到水中後，傷口會自然癒合，無需塗抹組織凝膠和後續照護。研究指出，晶片植入數月後並未出現晶片脫落或行為異常。布蘭德表示，整個程序僅需數分鐘，但晶片標記應能持續終生。

科學家將米粒大小的追蹤晶片植入蠑螈皮下，以便在帕茲夸羅湖利用捉放法調查時，辨識個體並蒐集資料。圖片來源：英國切斯特動物園

在這項研究中，植入晶片的鈍口螈分別來自英國切斯特動物園、區域漁業研究中心、墨西哥國立米卻肯大學（Michoacán University of San Nicolás de Hidalgo）與28隻帕茲夸羅的修道院的鈍口螈。

保育人員打算為帕茲夸羅湖尚存的野生鈍口螈也植入晶片，以監測牠們的健康狀況與族群數量。布蘭德補充道，除了晶片辨識，研究團隊也在帕茲夸羅湖調查，並與當地漁民合作採樣，以了解野生蠑螈族群現況。

唯一棲息湖泊面臨生態危機

海拔2035公尺的帕茲夸羅湖，是鈍口螈唯一的自然棲地。這裡孕育許多特有種，是墨西哥保育研究最深入、最重要的湖泊之一。

帕茲夸羅湖位於內流盆地，意即水只流入、不會流出。切斯特動物園拉丁美洲區野外計畫主任班福德（Paul Bamford）表示：「污染物一旦流入，就會永遠留在那裡。」

再加上，帕茲夸羅湖正在萎縮。布蘭德指出：「周邊森林的砍伐導致土壤侵蝕，湖泊面積縮小40平方公里，水深也減少約2.6公尺。」

研究指出，鈍口螈銳減的原因包括生活污水與化肥污染、森林砍伐引發的土壤流失，以及湖泊萎縮。班福德補充道：「氣候變遷導致湖泊水位下降，污染濃度因而變高。」

他指出：「兩棲類的皮膚具高度通透性，環境中的毒素能快速滲入並造成傷害。因此，牠們只能生活在水質良好的環境。監測並保護鈍口螈，就是在守護整個湖泊。」

從墨西哥米卻肯州哈尼齊奧島（Janitzio island）上方俯瞰帕茨誇羅湖的畫面（Lake Pátzcuaro）。圖片來源：Gengiskanhg／維基共享資源（CC BY-SA 3.0）

除污染外，鈍口螈數量下降的原因還包括過度捕撈、外來掠食魚種、寄生蟲感染等因素。當地雖有清理湖泊、控制掠食者數量等行動，還是難以解決污染問題。

布蘭德表示，必要的話，研究團隊會以野放人工繁殖的蠑螈來增加野外族群數量，但在此之前，須先完成野生族群研究，才能確定最合適的保育策略。

切斯特動物園表示，墨西哥與英國的保育人員正與當地社區合作，保護鈍口螈的卵，讓牠們能繁衍下去，以確保遺傳多樣性。

與此同時，帕茨誇羅修道院依舊是鈍口螈安全的避風港。法蘭西斯科修女表示：「如果我們不努力守護，牠們就會從這個世界上消失。」