修女、止咳藥到保育晶片：墨西哥修道院裡的鈍口螈復育行動
墨西哥帕茲夸羅（Pátzcuaro）一座16世紀大教堂旁，「聖母健康修道院」（Monastery of Our Lady of Health）道明會的修女正穿梭於一排排水族箱之間，檢測水質、並將蚯蚓餵給數百隻棕色的蠑螈。
這些蠑螈是極度瀕危的「鈍口螈」（Achoque，學名：Ambystoma dumerilii）。照顧鈍口螈20多年的法蘭西斯科修女（Sister Ofelia Morales Francisco）和她的團隊，已是飼育鈍口螈的專家，鈍口螈一代又一代在修道院的水族箱中繁衍生息，好似「諾亞方舟」。
鈍口螈只棲息於墨西哥中部米卻肯州（Michoacán）的帕茲夸羅湖，科學家估計野外存活的成體剩不到150隻。帕茲夸羅的修道院內卻有約300隻，是目前全球最大的人工飼養族群。
英國切斯特動物園（Chester Zoo）的科學家發現，修道院內飼養的鈍口螈，正是實驗微型晶片的大好機會。如能成功，日後研究鈍口螈時只須掃描晶片，就能快速取得性別、健康狀況、年齡等資料。於是，科學家與墨西哥的保育專家合作，測試能否在不傷害動物的情況下，將米粒大小的識別晶片植入鈍口螈。
經過175天的觀察期，研究人員發現，晶片在97.5%的個體體內都能維持固定位置，而且沒有對鈍口螈的健康造成不良影響。這項研究的成果發表於《動物園與水族研究期刊》（Journal of Zoo and Aquarium Research）。
切斯特動物園兩棲動物組副組長布蘭德（Adam Bland）表示：「在修女們的全程守護下，科學家將晶片植入鈍口螈。由此可見，即便背景不同，大家都能加入蠑螈保育。」
一百五十年的傳統，化作生命的延續
約150年前，修女就開始以鈍口螈製作傳統止咳糖漿，據說能治療咳嗽、氣喘及貧血等呼吸系統疾病。每瓶售價約200墨西哥披索（約新台幣330元），是修道院的主要收入來源。
1980年代，帕茲夸羅湖污染與過度捕撈，導致野生鈍口螈數量銳減。修女意識到，這會危害物種的存續與修道院的生計，便著手建立系統化的鈍口螈繁殖保育計畫。
切斯特動物園的布蘭德告訴《Mongabay》：「這些修女飼育與繁衍鈍口螈的時間可能比其它繁殖機構都更久，他們靠著摸索發展出繁殖技術，也取得了大學與區域漁業研究中心（CRIP）的協助。」
法蘭西斯科修女強調：「最好讓一隻雄性與三隻雌性配對。撫育幼體時要十分小心，否則牠們會互相吞食。」
修道院的飼育室由兩個房間組成，數百隻鈍口螈棲息於一排排水族箱中，食物是有機飼養的蚯蚓，水也定期從水井打水替換。
切斯特動物園的賈西亞（Gerardo Garcia）對《國家地理》說，「這可能是首次有宗教團體參與兩棲類保育工作。」
輕柔植入，終身辨識
鈍口螈身上沒有獨特的花紋，不易辨認。鈍口螈擁有組織再生的能力，剪去的腳趾會重新長出，因此，傳統的剪趾法（toe clipping）也不可行 。
布蘭德說：「兩棲類的生理構造很神奇，牠們能將植入的晶片慢慢地經過皮膚或腸胃道排出。因此，標記技術須針對個別物種設計，且不能損害牠們健康。」
這套晶片植入技術的優點是所需時間少，讓鈍口螈在植入過程的壓力降至最低。晶片植在皮膚摺皺中，可藉由重力固定位置。而且，鈍口螈回到水中後，傷口會自然癒合，無需塗抹組織凝膠和後續照護。研究指出，晶片植入數月後並未出現晶片脫落或行為異常。布蘭德表示，整個程序僅需數分鐘，但晶片標記應能持續終生。
在這項研究中，植入晶片的鈍口螈分別來自英國切斯特動物園、區域漁業研究中心、墨西哥國立米卻肯大學（Michoacán University of San Nicolás de Hidalgo）與28隻帕茲夸羅的修道院的鈍口螈。
保育人員打算為帕茲夸羅湖尚存的野生鈍口螈也植入晶片，以監測牠們的健康狀況與族群數量。布蘭德補充道，除了晶片辨識，研究團隊也在帕茲夸羅湖調查，並與當地漁民合作採樣，以了解野生蠑螈族群現況。
唯一棲息湖泊面臨生態危機
海拔2035公尺的帕茲夸羅湖，是鈍口螈唯一的自然棲地。這裡孕育許多特有種，是墨西哥保育研究最深入、最重要的湖泊之一。
帕茲夸羅湖位於內流盆地，意即水只流入、不會流出。切斯特動物園拉丁美洲區野外計畫主任班福德（Paul Bamford）表示：「污染物一旦流入，就會永遠留在那裡。」
再加上，帕茲夸羅湖正在萎縮。布蘭德指出：「周邊森林的砍伐導致土壤侵蝕，湖泊面積縮小40平方公里，水深也減少約2.6公尺。」
研究指出，鈍口螈銳減的原因包括生活污水與化肥污染、森林砍伐引發的土壤流失，以及湖泊萎縮。班福德補充道：「氣候變遷導致湖泊水位下降，污染濃度因而變高。」
他指出：「兩棲類的皮膚具高度通透性，環境中的毒素能快速滲入並造成傷害。因此，牠們只能生活在水質良好的環境。監測並保護鈍口螈，就是在守護整個湖泊。」
除污染外，鈍口螈數量下降的原因還包括過度捕撈、外來掠食魚種、寄生蟲感染等因素。當地雖有清理湖泊、控制掠食者數量等行動，還是難以解決污染問題。
布蘭德表示，必要的話，研究團隊會以野放人工繁殖的蠑螈來增加野外族群數量，但在此之前，須先完成野生族群研究，才能確定最合適的保育策略。
切斯特動物園表示，墨西哥與英國的保育人員正與當地社區合作，保護鈍口螈的卵，讓牠們能繁衍下去，以確保遺傳多樣性。
與此同時，帕茨誇羅修道院依舊是鈍口螈安全的避風港。法蘭西斯科修女表示：「如果我們不努力守護，牠們就會從這個世界上消失。」
