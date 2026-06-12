修好了！阿里山林鐵本線6/13恢復營運

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阿里山林鐵原定11日復駛，但因嘉義山區持續降雨，阿里山地區已有3處測站，單日累積雨量突破70毫米，導致本線邊坡土石崩落、軌道受損。(阿里山林鐵示意圖) 圖：取自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書

[Newtalk新聞] 受梅雨鋒面影響，南部連日降下劇烈雨勢，阿里山林鐵原定昨(11)日復駛，但因嘉義山區持續降雨，導致2處土石崩落、軌道損壞，於今日下午3時才修好，預計明天恢復正常營運。

林鐵及文資處指出，受強降雨影響，阿里山林鐵27K＋460獨立山路段及47K＋370奮起湖至多林路段，有2處土石崩落、軌道損壞，已於今日下午3時完成土石清理及軌道修復作業。

因此林鐵及文資處宣布，阿里山林鐵本線，明日起各班次列車恢復正常營運；阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木三條支線，已自6月11日正常營運。

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