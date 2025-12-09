修平國際創新發明競賽展實力囊括3金4銀1銅

▲修平科大師生參加國際競賽囊括多項大獎，手持校旗與獎牌開心合影。（圖／修平科大提供）

[NOWnews今日新聞] 第16屆 IIIC 國際創新發明競賽，來自各國團隊競爭激烈。修平科技大學參賽作品涵括智慧農業、體育教學、智慧管理、電動車技術、安全監控、綠能應用與文化創意等領域，表現亮眼，勇奪 3 金、4 銀、1 銅，展現跨領域研發實力。

在眾多獲獎作品中，資管系張兆村老師指導王梣旭、鄧鴻毅、蔡玉龍研發的「可調式植物滴灌裝置」，以水量調整與灌溉效率提升為特色，獲得金牌。

通識教育中心胡雲雯老師指導機械系林肇洋、企管系陳芃妤完成的「功能性樂趣化互動式體育教學訓練教具」，透過互動設計提升學習成效，同樣獲得金牌。

廣告 廣告

另一面金牌是由工管系賴柏言老師，指導精實所張元柏、張資佩研發的「模組化智慧管理工具台車」作品，以智慧辨識與模組化配置提升工具管理效率獲得。

電機系呂奇璜老師指導電機所曾建源完成的「電動車底盤電池匣自動更換裝置」，以及指導電機所何昆澤研發的「輪胎火補機預估溫度控制熱能調整器」，皆以技術創新獲得銀牌肯定。

電機系吳明學老師與企管系林玉華老師指導吳汯宸、蘇昱儒、劉積甫、林俊佑的「安防全到位」，整合多重感測與即時通知，打造智慧安全防護系統，也獲銀牌。

工管系吳家宏、林家永、李銘薰老師指導張宸愷、鄭光哲完成的「綠能微型發電手推車」，以動能轉換發電兼具綠能與實用性，同獲銀牌。

此外，數媒系吳綉華老師、工管系賴柏言老師指導精實所薛琬婷創作的「包子傳奇：蒸籠傳說」，以文化敘事結合互動呈現創意魅力，獲得銅牌。

陳美菁校長表示，本校持續推動跨領域合作與研發創新，師生屢獲國際肯定，展現修平科大在智慧科技、綠能永續、工程應用與文化創意等領域的研發能量。未來將持續支持研發與國際參賽，讓師生在更廣舞台發光發熱。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

十大伴手禮票選首度增設文創組 網路報名開跑至26日

「綠能誠信」耶誕樹點燈 幸福公示宜居花鄉后里

「創意台中」黎明新村登場 一場可閱讀、參與的無牆展覽