修平師生參加國際學術會 深化國際學術交流

▲修平師生代表團出席泰國姊妹校國際學術研討會合影。（圖／修平提供）

[NOWnews今日新聞] 修平科技大學師生一行10餘人，11 月中旬前往泰國姊妹校——泰國國立蘭塔納功欣皇家理工大學薩拉亞校區參加國際學術研討會，由林建良副校長率領，展現修平在國際合作與學術交流的高度重視。

本次研討會由泰國姊妹校主辦，邀請多國學者與學生共同分享研究成果，主題涵蓋觀光創意、設計、工程技術及教育應用多領域。開幕典禮中，林建良副校長代表修平科大致詞，感謝主辦單位的盛情邀請，並表示修平將持續推動師生國際移動、深化研究合作，期待雙方在課程交流、教師互訪與學生海外學習等方面展開更多合作計畫。

▲修平科大代表團在研討會現場合影。（圖／修平提供）

研討會期間，修平師生透過論文發表、作品展示與跨國分組討論，與來自泰國與其他國家的參與者進行深入交流，不僅促進專業學習，也拓展國際視野，收穫豐富。

值得一提的是，修平與會教師在研討會中表現優異，榮獲多項重要獎項：觀光與創意學院馬廣毅副院長榮獲「最佳口頭發表獎」，國際交流中心盧嘉麟主任獲得「最佳海報發表獎」，企管系林玉華主任則獲得「優秀論文獎」，展現修平科大在研究能量與國際合作上的專業實力。

▲修平師生於美功鐵道市集進行文化體驗。（圖／修平提供）

除學術活動外，此行並安排文化體驗行程，包含「四面佛文化導覽」、「丹嫩莎朵水上市場」、「美功鐵道市集」、「暹羅古城 76 府」等泰國代表性文化景點，讓學生親身接觸在地人文與生活風貌，強化跨文化理解與國際素養。

修平科大林建良副校長表示，持續推動國際交流是學校的重要方針，透過與泰國姊妹校的合作，不僅提升學生海外學習機會，也促進雙邊在教學、研究與產學合作上的深度連結。未來修平將秉持國際化與實務導向的教育理念，帶領更多師生走向世界，讓修平的能量在國際舞台上持續被看見。

