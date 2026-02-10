修平科大教師AI數位攝影聯展 展現曼谷多元風貌

記者張秉淞／臺中報導

臺灣太陽餅博物館（全安堂）即日起展出「漫遊．曼谷－AI數位攝影聯展」，由修平科大主任秘書林彥霆博士率領黃玉菁、林玉華、吳綉華等教授，聯袂臺東專科學校姚國山教授共同展出，以影像創作呈現城市文化、人文觀察與數位藝術結合之成果。

此次參展教師於赴泰國曼谷出席國際學術研討會期間，以鏡頭記錄當地城市景觀、人文風貌與生活細節，並運用AI數位影像後製技術進行創作轉化，使紀實攝影結合數位科技表現，呈現不同於傳統影像的創新視覺詮釋，展現研究者眼中的曼谷意象與多元文化風貌。

展覽於2月8日舉行開幕式，現場吸引眾多攝影同好與藝文界人士到場參觀交流，氣氛熱絡。臺東專科學校教授、同時亦為臺中市藝術創作協會理事長的姚國山表示，攝影創作不僅能記錄文化與城市發展，也能促進不同領域之間的藝術交流，期盼透過此次聯展帶動更多跨域創作能量。

策展人之一、修平科大主秘林彥霆表示，此次展出作品為教師們於參與國際研討會期間共同進行之影像創作成果，透過AI數位影像技術的運用，為城市紀實攝影帶來新的表現形式與創作視角。參展教師亦表示，此次多數作品於赴泰國曼谷期間完成，透過鏡頭記錄城市建築、人文景象與旅途中所見的生活片段，並結合AI數位影像技術進行影像轉化與再詮釋，呈現多元視角下的曼谷城市風貌，展現科技與影像藝術融合的創作特色。

臺灣太陽餅博物館藝術總監黃至民並頒發感謝狀予5位參展教授，肯定其為歷史建築空間注入嶄新藝術能量；展覽於具百年歷史的全安堂舉辦，老建築的人文氛圍與影像藝術相互輝映，營造出跨越文化與時間的藝術對話空間。

此次展覽展期自即日起至2月27日止（2月16日至18日農曆除夕至初二期間休館），於臺灣太陽餅博物館展出，提供民眾欣賞AI科技與攝影藝術交織的城市影像作品。

「漫遊．曼谷－AI數位攝影聯展」開幕式合影。（修平科大提供）

修平科大林彥霆主任秘書介紹展出作品與創作故事。（修平科大提供）

此次聯展展出之攝影作品。（修平科大提供）