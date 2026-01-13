修平科大新南向專班畢典 展現產學合作成果

記者張秉淞／臺中報導

修平科技大學工業工程與管理系於日前舉行「新南向產學合作國際專班」第一屆畢業典禮，共有51位畢業生順利完成學業，在師長、家長與親友的祝福下，迎接人生重要的學習里程碑。典禮現場氣氛溫馨感人，展現修平科大深耕新南向國際人才培育與產學合作的成果。

典禮以畢業生黎氏竹生帶來的熱舞表演揭開序幕，展現青春活力與自信風采，為畢業典禮注入熱烈氣氛。隨後進行學位證書頒授與撥穗儀式，由工程學院楊尚霖院長依序為51位畢業生撥穗，象徵學業圓滿完成，並由校長陳美菁一一親自頒發學位證書，留下珍貴且深具意義的畫面。

典禮中特別邀請阿官國際餐飲集團代表蕭珮瑜經理蒞臨致詞，分享自身於產業界的實務經驗，並勉勵畢業生持續精進專業能力，勇敢迎向未來職場挑戰，在不同領域中發揮所學、拓展視野。

陳美菁於致詞中勉勵畢業生勇敢迎向人生新階段，期許同學善用在修平科技大學所累積的專業能力、實務經驗與跨文化視野，踏實面對未來挑戰，並強調母校永遠是畢業生最溫暖的後盾。

畢業生代表李文泰上台致詞，表達對師長悉心教導與家長長期支持的感謝，並分享在修平科大求學期間的學習歷程與成長收穫，字字句句流露對母校與同窗的不捨與感恩之情。

今日也安排全體師生與來賓進行大合照，為新南向產學合作國際專班第一屆留下珍貴紀錄；隨後由畢業生陳明德演唱〈離別開出花〉，以真摯歌聲傳遞對師長與同窗的不捨與祝福，為典禮增添感動氛圍，全體畢業生齊聚舞台進行拋帽儀式，象徵完成學業、展翅高飛，為本屆畢業典禮劃下溫馨圓滿的句點。

修平科大工管系新南向產學合作國際專班首屆畢業典禮，全體師生合影留念。（修平科大提供）

修平科技大學校長陳美菁勉勵畢業生迎向新階段。（修平科大提供）

畢業生代表李文泰分享求學點滴，感謝師長與家人支持。（修平科大提供）