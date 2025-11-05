修平科大榮獲2025第13屆澳門國際創新發明展 4金2銀1最佳國際創新大獎

修平在澳門國際創新發明展中大放異彩。林重鎣





修平科技大學在「2025第13屆澳門國際創新發明展」中大放異彩；6組參賽中獲得4面金牌、2面銀牌，獲獎率達100%，消息傳來全校師生與有榮焉、備感振奮。

本次最佳國際創新大獎與金牌作品為「人因省力搬運機構」，由企管系陳世杰老師、工管系賴柏言老師及吳家宏老師指導，學生張元柏、林珮潔及陳芃妤、共同參與。作品旨在針對傳統產業現場中人力搬運作業的高勞力需求與設備成本過高等問題，提出具備實用性與教育意義的創新解決方案，兼具實用性與前瞻性，深獲評審青睞與肯定。

廣告 廣告

金牌作品為「多方向觸發式無動力阻擋機構」，由數媒系田世綸老師、工管系賴柏言老師及吳家宏老師指導張元柏、張宸愷及鄭光哲；「變頻式油冷卻機之模型預估溫度控制」，由電機系呂奇璜老師指導何昆澤與林旻模；「減少漏電流之電位轉換器」，由電子系湯雲欽老師及通識中心凃新南老師指導學生王俊文。

金牌作品計有四項，銀牌作品計有兩項，分別為企管系黃玉菁老師、林玉華老師指導學生林昀志、沈怡君、林亭萱、吳庭瑋共同完成「吸管結構改良」。電機系吳明學老師、陳献庚老師指導學生陳汶呈、羅力、吳汯宸及李冠緯共同完成「面向建築空間之多模態智慧安防與異常即時通報系統」。

更多新聞推薦

● 2025新北歡樂耶誕城 打造沉浸式炫彩廊道