修平科大跨域研發實力展現 於首爾與高雄國際發明展屢獲佳績

修平科技大學師生研發成果表現亮眼，近期陸續參與「2025 第21 屆韓國首爾國際發明展」及「2025 第12 屆高雄國際發明暨設計展」，於國內外多項創新競賽中獲得評審肯定，累計榮獲 4 面金牌、3 面銀牌、2 面銅牌及 1 面特別獎，展現本校在跨領域研發與實務應用上的堅強實力。

在「2025 第21 屆韓國首爾國際發明展」中，修平科大共榮獲2金、1銀、1銅及1特別獎。本次發明展由觀光與創意學院金尚浩院長、吳家宏老師以及電機工程所碩士生曾建源代表本校出席，並與各國參展團隊進行交流。其中，電機工程系呂奇璜老師與碩士生曾建源以作品《馬力組合牆Ⅱ》榮獲金牌與特別獎，作品結合創新結構設計與實務應用，深獲國際評審肯定；另一件金牌作品《職安垂直搬運省力裝置》，則由企管系陳世杰老師、工管系賴柏言老師、吳家宏老師、企管系學生陳芃妤、工管系學生鄭光哲共同研發，展現職場安全與省力設計的應用成果。

此外，銀牌作品《高效能電位轉換器》由通識教育中心凃新南老師、電子系湯雲欽老師及電機系學生林祐陞共同研發，在能源轉換效率與電路設計上具高度應用潛力；銅牌作品《全齡多元互動式體育教學訓練教具》則由通識教育中心胡雲雯老師、機械系學生林肇洋及企管系學生陳芃妤共同完成，展現教學創新與互動設計的整合應用。

另一方面，修平科大亦參與「2025第12屆高雄國際發明暨設計展」，共榮獲 2金、2銀、1銅。金牌作品包括電機工程系呂奇璜老師與碩士生曾建源研發的《電動車更換電池匣免升降架裝置》，以及由數媒系田世綸老師、工管系賴柏言老師、吳家宏老師、企管系陳世杰老師、精實生管管理碩士生張元柏、張資佩及工管系學生鄭光哲、張宸愷共同研發的《多向觸發式無動力釋放機構》，其成果於淨零碳排與潔淨生產領域獲得高度肯定。

銀牌部分，由電機工程系賈炎叡老師、許耿禎老師指導學生陳泓毓、廖湧翔、蔡侑旻、王俊文，以《基於聲源引導的 LED 矩陣照明系統》榮獲銀牌；另由電子系湯雲欽老師、通識教育中心凃新南老師指導電機系林祐陞研發的《高速低功率電壓位準轉換器》亦獲銀牌肯定。銅牌作品《桌上互動滾球教具》則由通識教育中心胡雲雯老師、機械系林肇洋及企管系陳芃妤共同研發，展現教具設計與互動學習的創新成果。

修平科技大學長期鼓勵師生結合教學、研究與產業需求，投入實務導向研發，並積極參與國內外發明競賽。此次於韓國首爾與高雄兩項發明展屢獲佳績，不僅為校爭光，也彰顯本校持續培育具創新能力與實務應用競爭力人才的成果。

