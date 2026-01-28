修平科大迎春納福春聯大放送 墨香飄揚迎新年

記者張秉淞／臺中報導

為迎接農曆新年到來，修平科大通識教育中心日前於校內通識教育多元創意教室舉辦「2026迎春納福春聯大放送」活動，邀請書法名家現場揮毫，將吉慶春聯分送全校師生同仁，讓校園提前籠罩在濃厚的年節喜悅與墨香之中。

活動當日，校務顧問林寶琮、校長陳美菁、副校長林建良、副校長林宗良及主任秘書林彥霆等人親臨現場，在通識教育中心主任黃玉菁的主持下，共同為全校師生同仁送上誠摯的新春祝福。現場掛滿紅豔奪目的對聯，氣氛熱絡溫馨。

此次活動邀請多位書法老師共襄盛舉。吳運進老師長年致力書法創作與推廣，創作逾40年，曾獲全國學生美展書法類指導獎，並曾任修平科大「松月書法社」指導老師，校園中多見其書法作品。由於與校務顧問林寶琮相識多年，林寶琮校長亦特別到場支持，並致詞勉勵師生。

張浮明老師為修平科大機械工程系退休教授，現任通識中心兼任教師，專長甲骨文藝術美學，並長年投入書法教學與研究，現任多個書法相關學會職務。

此外，來自彰化田中的陳耀南老師亦應邀參與，擅長融合多元書法風格，創作風格獨具，並曾與修平科大觀光與創意學院USR計畫合作，深受好評。

陳美菁表示，感謝通識中心用心規劃迎春活動，邀請書法名家走入校園，讓師生能近距離領略書法藝術之美，提前迎接溫馨喜氣的新春佳節，更為校園增添了深厚的人文氣息。

透過迎春納福春聯大放送活動，修平技大不僅讓師生歲末感受年節溫暖，也展現校園持續推動藝文教育與人文素養的用心，為新的一年揭開充滿祝福與希望的序幕。

修平科大舉辦「2026迎春納福春聯大放送」，提前迎接新春。（修平科大提供）

學生領取親筆書寫的春聯，現場洋溢年節喜氣。（修平科大提供）

修平科大校長陳美菁於迎春納福活動中致詞，與師生分享新年祝福。（修平科大提供）

書法老師吳運進現場揮毫書寫春聯，傳遞新年祝福。（修平科大提供）