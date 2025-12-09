修平科大59週年校慶圓滿成功 師生校友歡聚共賀邁向60週年

表揚傑出校友。林重鎣





修平科技大學舉辦建校59週年校慶，主題「59 同心・60 共榮」象徵全校師生、校友與產業夥伴一起向前邁進，攜手迎接下一個十年。當天貴賓、校友與在校生齊聚校園，氣氛熱烈。

開場由徐遠雄老師與其團隊帶來「薩運飛揚賀修平」薩克斯風演出，以四首曲目揭開序幕，掌聲此起彼落。會中頒發家弘學術研究優良人員獎、國際發明設計獎及周大觀文教基金會熱愛生命獎，肯定教職員與學生在教學、研究與社會關懷上的傑出成果。

第26屆傑出校友也同步揭曉，獲獎者涵蓋企業經營、建設開發、保險金融、旅遊服務、宗教文化及高等教育領域，包括林和淞、袁啓訓、曾永宏、楊明峯、楊青欽、歐亨及顏昌隆，展現修平校友在各領域的優異成就，是母校的驕傲。

廣告 廣告

同時，大會頒發「公益卓越獎」予陳保宏副排長，他於颱風救災時脫下軍帽贈與花蓮小女孩的暖心舉動感動全台，象徵希望與溫暖的傳遞，現場掌聲熱烈。

大會後，校園活動持續熱鬧，包括社團嘉年華、創新藝品 DIY、探索體驗、漫波書海等，並舉辦「系友回娘家」，與畢業校友交流分享，重溫師生情誼與修平時光。

陳美菁校長表示，今年修平在國際發明展勇奪多面獎牌，並持續建置 AI 教育環境，提升教學量能。境外生已突破 801 人，校園更加多元，修平已培育近 7 萬名校友，是學校最堅強的力量。她期盼明年迎接 60 週年，全校同心前行，共創共榮新篇章。

在祝福與掌聲中，校慶圓滿落幕，全校師生與校友共同為修平獻上生日祝福，攜手迎向下一個更璀璨的里程碑。

更多新聞推薦

● 廚餘禁令亂象爆發 黃國昌示警：恐壓縮營養午餐品質、引發民生漲價