修復中又被撞! 太魯閣牌樓施工台被撞 倒塌損毀

花蓮〝中橫公路〞的太魯閣牌樓，已經有60多年歷史，是許多遊客必拍的景點之一，但在2024年11月，遭到工務車輛的吊臂撞擊毀損後，還在修復中，沒想到，昨天（10日）中午，再次遭到撞擊，一輛台電承包商的施工板車，載著怪手，沒注意限高，撞上施工台，造成倒塌損毀，還好沒有撞道主體結構。

一輛工程板車載著怪手，準備進入中橫公路，但沒想到，要穿過太魯閣牌樓時，碰的一聲，怪手手臂直接撞上牌樓施工構台，這麼一撞，構台倒榻損壞，向內拉扯變形，呈現「大內八」，零件、材料掉落一地，施工人員見狀，都嚇了一跳。

工程板車經過，直接撞上牌樓（圖／民視新聞）

事發週六（10日）中午12點多，太魯閣的「東西橫貫公路」牌樓再次遭到撞擊，根據瞭解，大貨車的板台高約1.2公尺，加上怪手手臂高度，總高達4.2公尺，雖然牌樓淨高4.6公尺，但現場施工、架設鷹架，限高縮減，一輛由台電承包商所屬的駕駛，未注意限高和警告牌示，這才撞上。這座有60多年歷史的太魯閣牌樓，在2024年11月，也因為工程車的吊臂沒收好，直接撞上「東西橫貫公路」的字體。

板車司載運怪手，疑似未注意總高度（圖／民視新聞）

整個修復工程都還在進行中，結果又被撞上，還好這次撞的是鷹架，也沒有造成傷亡，太管處後續派員到場勘查，啟動安全管制，也要追究賠償責任。









