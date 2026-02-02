修復取代丟棄 咖啡館延續物命

慈濟北加州分會與非營利組織維修咖啡館(Repair Cafe)合作，「以修代丟」的概念，延續物命，所有修咖啡館都是志工，也擁有專業技能，舉凡電器、玩具、各類物品，通通有機會，找回物品的價值。

民眾帶著期待，耐心等候。一箱箱維修配備和用具，有備而來。

慈濟志工 施依晶：「我們矽谷這邊很多有技術的志工，還有工程師，他們就可以免費幫忙來修理，透過這樣的互動，我們不只是要延長物品的壽命，減少浪費，更重要的是 讓社會有了交流，陪伴與結好緣的機會。」

廣告 廣告

慈濟北加州志業園區提供場地，與非營利組織，維修咖啡館合作，讓物品有機會重生。泰勒是軟體工程師，縫紉技能，來自奶奶。加入維修團隊，是傳承，也惜物。

維修咖啡館志工 泰勒：「讓老舊的物品延續物命，不用成為掩埋場的垃圾，所以我找到維修咖啡館這個組織，對我來說很棒，我喜歡運用這項技能投入社區服務，幫助社區民眾 ，也讓他們不用擔心維修費。」

每一樣維修物品，都承載不同的意義，志工滿足各類需求。維修咖啡館，2009 年在荷蘭阿姆斯特丹創立，深耕高科技矽谷地區，已累積超過十年的社區服務經驗。

活動負責人 傑西：「透過這樣的教育很有趣，曾經遇到一位7歲男孩，帶著一組對講機來維修，他並不知道需要安裝電池，但後來 我告訴他 他知道了，他就學到了 真的很棒。」

修復成功，志工搖響鈴鐺，宣告又拯救了一個物命，以修代丟的概念，讓民眾重新認識物品的價值，也在修繕的過程中，看見善的循環。

更多 大愛新聞 報導：

炸彈氣旋襲美逾百死 逾萬戶家庭斷電

美國慈濟人文學校 品德教育啟善念

