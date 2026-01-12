修復嘉義溪口曾氏洋樓 開工

曾氏家族第16-18代子孫共同見證老家資產保存的重要里程碑。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

興建近百年的嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」閒置約三十年，經曾家後代積極奔走爭取修復保存，十二日舉行修復工程開工典禮。縣府表示，曾氏洋樓修復完成後將與溪口客家文化館、文化生活館結合，推動藝文展演，並可作為鄰近溪口國小等學校的教育場域，推廣地方文史與文化資產，讓古蹟成為文化傳承與教育的重要基地。

曾氏洋樓建於一九三０年，融合閩、和、洋建築特色，彩繪壁畫工法特殊，題字「晴耕雨讀」展現客家生活文化，具高度歷史、藝術與建築研究價值。二０一八年經縣府公告為縣定古蹟，隨即展開修復及再利用計畫，二０二五年爭取文化部文化資產局補助，獲核定修復工程總金額二七八０萬元。