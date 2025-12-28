修復式司法最冷的一刀

（圖／本報系資料照）

「要不要讓兇手來孝順你們？」在新北國中生割頸案二審相關程序中，這句話被報導為出自高院「前手」法官，用來說明「修復式司法」的可能性；高院深夜發布說明，強調那是「舉例」、家屬當場拒絕後即「暫不處理」，也沒有強迫接受。

這起校園命案發生在 2023 年 12 月，涉案少年與少女在校園持刀攻擊同校學生致死；二審改判主要被告 12 年、另名 11 年，引發被害家屬強烈反彈，質疑《少年事件處理法》過度傾斜、加害者仍有未來、被害者只剩骨灰。於是當「孝順」二字被端上桌，等於把悲劇再剪一次、再播一次，而且是由權威端出來的。

從傳播心理學看，這種失控很「可預測」。人在高度創傷狀態下，對語言不是做字典式解碼，而是做威脅偵測：誰站在那邊？我是不是又要被要求吞下什麼？這叫「同理缺口」。不是家屬不理性，是制度沒先建立安全感就急著談「修復」。當權威用溫柔話術包裹殘酷情境，反而觸發更強的心理逆反：你越說是為我好，我越確定你不懂我在痛什麼。

更關鍵的是高院的「鬼打牆」。高院的說明一路重複三個節拍：律師聲請、法官舉例、沒有強迫。這是典型的「技術性澄清」：程序沒有違規，所以情緒請自動靜音。但在傳播話語裡，信任不是靠「我沒違規」堆出來的，而是靠「我承認你受傷」修回來的。當官方回應只處理法律責任、不處理情感責任，訊息就會被受眾框架成：你們只在乎體系的清白，不在乎人的破碎。

修復式司法本來不是原罪。司法院對「審判中轉介修復式司法」的原則，明寫了中立、尊重意願、保護隱私等要求，也強調要在尊重理解的氛圍下，尋求彌補被害人的損害與不安。問題出在實務語言一旦選錯，修復就會變成「道德勒索」：好像被害者若不願意，就不夠高尚；好像加害者只要喊一句悔改，就值得被安排一個重新做人的舞台。

一句「孝順」，把倫理位置整個倒過來：彷彿被害父母的功能，是提供加害者一條變好看的路。這不是修復，是把被害者推去當制度的道具。而被律師當成「道具」的被害父母，是不被允許喊痛的。

不是每個案子都適合修復，更不是每次說明都能用「舉例」帶過。當語言缺乏同理，制度再完備也會聽起來冰冷。

（作者為銘傳大學廣電系主任）