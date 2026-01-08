修復戰火下看不見的傷口 ，家扶攜手WeWorld：助烏克蘭兒童找回童年。（圖：家扶基金會提供）

俄烏戰爭近五年，戰火持續威脅兒童的生存發展，外交部促成家扶基金會（TFCF）與國際人道援助組織WeWorld，展開為期三年的「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」，透過建構基輔地區的綜合支持體系，成為國際人道救援的關鍵整合樞紐。8日聯合聲明，力助烏克蘭兒童找回童年。

家扶基金會董事長劉邦富強調，此次合作是「從承諾走向行動」的具體實踐，家扶將運用深耕多年的實務經驗，針對兒童「社會心理健康（MHPSS）」提供高專業門檻協助，將台灣家扶的心理復原專業，轉化為國際通用的援助模式，為戰火下受創的孩子，鋪設一條回家的心路。外交部歐洲司副司長陳明杰說，在人道援助的路上，政府不可能單打獨鬥，透過今天的共同宣示，可以讓烏克蘭的孩子知道他們並不孤單，戰爭的苦難有人願意陪著承擔。

家扶表示，持續的戰事，導致烏克蘭超過2,000間學校遭毀損，光是2024年就有576間學校被炸毀，嚴重剝奪兒童的受教權。更令人憂心的是「看不見的傷口」，根據《拯救兒童基金會》（Save the Children）統計，高達43%的烏克蘭兒童，已表現出焦慮、易怒等創傷症狀。聯合國兒童基金會（UNICEF）更推估有150萬名兒童，正面臨心理障礙風險。面對這場迫切的心理衛生危機，台灣的專業介入刻不容緩。

國際人道援助組織WeWorld主席Marco Chiesara呼籲「童年不應成為戰爭的犧牲品。」，今日烏克蘭仍有數以百萬計的孩子，活在恐懼之中。

家扶表示，為修復受創兒童的心靈，家扶將輸出具臨床實證的「SMART（Sensory Motor Arousal Regulation Treatment）感官調節治療」與「創傷知情照護（Trauma-Informed Care）」技術。全面針對烏克蘭第一線社工、基輔市兒童及家庭福利局工作人員、安置機構及寄養家庭的主要照顧者，展開深度的專業培力。透過台灣心理專家赴烏克蘭現地督導，並邀請烏克蘭種子師資來台見習，家扶期望協助當地照顧者，掌握高階的情緒調節技巧。這套方法能幫助受創兒童在「非語言」的層次上，調節過度警覺的神經系統，從生理機制上緩解戰爭帶來的焦慮與恐懼，展現台灣在心理衛生領域的軟實力。

家扶基金會指出，秉持「哪裡有需要，家扶就在那裡」的精神，採取「設點深耕」與「策略聯盟」雙軌並進的全球布局策略。有別於在約旦、史瓦帝尼、吉爾吉斯等七個國家設立海外分事務所，由台灣社工親赴前線執行長期社區發展的「直扶模式」，針對戰火高風險的烏克蘭，家扶採取靈活的「國際合作模式」，攜手WeWorld突破地理與安全限制，將台灣的愛心精準輸送至最需要的地方。

根據雙方聯合聲明指出，人道行動不應僅止於物資救援，更須涵蓋心理復原與制度重建。未來三年，計畫將以「兒童最佳利益」與「不造成二次傷害」為最高指導原則，具體落實四大保護承諾：首要確保人道援助的安全與可及性，並致力恢復學校、醫療及衛生系統運作；在提供生存必需的同時，更積極捍衛兒童的「遊戲權」與基本生活，以全方位保障其發展權利；此外，將透過專業支持服務，協助孩子從各種形式的暴力與傷害中復原，不僅重拾生存尊嚴，也為未來重建希望。

家扶基金會表示，此次合作承襲外交部「人道關懷」的精神，並結合家扶「專業技術」的深度實踐，透過輸出台灣成熟的心理衛生與社會工作經驗，具體落實「Taiwan Can Help」的精神，更期盼凝聚台灣公私部門的力量，共同為烏克蘭兒童重建童年。（寇世菁報導）