修復清代古物北港朝天宮進香旗 發現旗面使用「狗毛」

雲林縣「北港朝天宮進香旗」修護工作即將完成，今(31)日於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座／縣府提供





雲林縣北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（道光貳拾陸年款、光緒拾陸年款、光緒拾玖年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，需要進行妥善的修護處理，在成功獲得文化部文化資產局、雲林縣政府補助後，114年委託國立雲林科技大學進行修護工作，近日修護工作即將完成，今(31)日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座，講座邀請《北港進香》作者黃偉強暨進香旗修復師侯宗延，分別分享北港進香與進香旗的關聯，以及修復三面進香旗過程的相關經驗。

進香旗是香客持拿的三角或四角形令旗，旗面通常會有「天上聖母」、「北港進香」等字樣，並且有持有者的名字、居住地等資訊。客家庄多將進香旗視為媽祖的象徵，會特別供奉進香旗，有些地方則認為進香旗具有媽祖派遣兵馬隨身保護信徒的功能，香客進香前會先進行祭拜儀式，並於進香時隨身攜帶。

進香旗被帶到北港後，有些是由信徒自行過爐，有些則由廟方收集後集體過爐。不論哪種用法，都顯示北港進香與進香旗有密切的關係。一般進香旗以日治時期至二戰後時期為主，本次進行修護的三件進香旗，年代均為清領時期，歷史相當悠久。

這次修復的三件進香旗，因年代久遠，經過前人多年使用，有些地方呈現破洞、斷裂和磨損等等劣化狀況，並有使用者縫補過的痕跡，進香旗上的金屬配件也有鏽斑。早期為了文物展示和管理，僅將它們黏裱裝框保存，本次修護計畫則是將進香旗從裱版上揭下，接著進行清潔、加溼攤平、加固等流程，並製作無酸襯板、無酸保存盒加以保存，使文物能在更好的保存條件中延續其文化資產價值。

副縣長陳璧君表示，古物的修復與研究，不只是技術工程，更是文化歷史內涵的重要物證。「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」是國家重要民俗，也是雲林最具代表性的文化符號。透過進香旗等珍貴古物的系統性修護與研究，不僅讓文物得以永續保存，更讓信仰脈絡、地方記憶得以被看見、被理解。縣府將持續與中央、學界及宗教團體合作，讓文化資產成為雲林文化自信最穩固的錨點，向外界展現雲林深厚而獨特的文化能量。

雲林縣北港朝天宮進香旗／縣府提供

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，這三面清代進香旗的修復，不僅是技術上的修補，更是對台灣民間信仰脈絡的梳理，中央將持續支持基層文資修護，讓珍貴古物能世代傳承。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，進香旗承載的不只是香客的名字與足跡，更是北港進香文化的精神象徵。這次修復結果發表會，結合學者研究與修復實務分享，希望讓更多民眾理解進香旗在宗教儀式、信仰實踐中的重要角色。感謝雲林縣政府長期協助朝天宮進行文物清點與保存，目前館藏文物已超過上萬件，朝天宮就像一座活的宗教博物館。未來也期待透過更多修復與展示，讓信眾與年輕世代都能親近、理解並珍惜這份信仰文化資產。

進香旗修護師侯宗延表示，本次修復三件具有古物身份的北港進香旗，遵循國際文物修復原則，改善進香旗織品劣化情形，讓古物得以妥善保存。透過織品分析研究，首次發現清代進香旗使用「狗毛」纖維布料。本案也經過田野調查，委託蔡明堂藝司，利用永豐錫鋪有百年歷史的麝石模具，重新澆鑄出葫蘆旗頭和香火牌，讓進香旗相關工藝技術也得以紀錄保存。

文化觀光處長謝明璇表示，本次三件清代進香旗修護計畫，獲文化部文資局與縣府共同補助，總經費121萬元，歷時近一年完成，充分展現專業修復師的細膩技術與嚴謹態度。透過科學分析與田野調查，不僅改善文物劣化情形，也為進香旗相關材料與工藝留下珍貴研究紀錄。

雲林縣目前已指定50案古物，一般古物48案，重要古物2案(北港飛龍團大龍旗、西螺福興宮好義從風匾)。感謝文資局對本縣文化資產保存的肯定與補助，近年已完成15案修復，並將陸續推動更多修護計畫。未來部分修復完成的古物，將規劃於北港糖廠倉庫群保存展示，結合教育推廣，讓文化資產從典藏走向全民共享，持續深化雲林的文化底蘊。

《北港進香》作者黃偉強暨進香旗修復師侯宗延，分享修復三面進香旗過程的相關經驗／縣府提供

