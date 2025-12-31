修復耶穌壁畫「慘變猴子」！西班牙嬤反讓小鎮爆紅 辭世享耆壽94歲

西班牙老婦希梅內斯（Cecilia Giménez）13年前自行修復教堂壁畫《Ecce Homo》引發熱議。（圖／達志／美聯社）

曾因修復失敗而意外走紅全球的西班牙老婦希梅內斯（Cecilia Giménez）辭世，享耆壽94歲。她13年前自行修復教堂壁畫《Ecce Homo》引發熱議，作品因外觀變化巨大，被網友戲稱為「猴子基督」，成為網路迷因代表之一，也意外改變了小鎮命運。

BBC報導，希梅內斯來自西班牙東北部博爾哈鎮。2012年，當時81歲的她見到教堂內百年壁畫因年代久遠而斑駁，出於善意決定重新上色修補。由於修復結果與原作差異甚大，照片曝光後迅速在全球流傳，引發褒貶不一的討論。

博爾哈市長阿里利亞（Eduardo Arilla）證實她辭世消息，並表示希梅內斯自年輕時便熱愛繪畫，此次修復是在畫作保存狀況不佳下，「懷著最好的初衷」進行。希梅內斯生前也曾表示，修復教堂物品一向由教友協助，且獲得神父同意。

事件爆紅後，原本寧靜的博爾哈鎮意外成為觀光熱點。遊客人數從每年約5,000人暴增至4萬人，並為地方帶來可觀收益與慈善捐款。如今該畫作已加裝玻璃保護，每年仍吸引上萬名遊客朝聖。在風波平息後，希梅內斯獲得當地居民支持，並舉辦個人畫展，展出多幅作品。市長也肯定她多年來對教堂的奉獻，感念她為小鎮留下難忘的一頁。

