修憲不再受阻！日本大選後高市早苗擴張財政？ 日圓恐疲軟貶值

日本眾院大選結果出爐，執政聯盟自民黨跟日本維新會共拿下352席，自民黨更單獨取得316席，遠超出眾院2/3的席次，讓日相高市早苗修憲的目標有望達成。今（9）天日股開盤立刻大漲，大盤首次站上5萬7千點大關。外界預估日本可能進一步擴張財政，日圓可能進一步貶值。

高市狂勝點火 日股開盤噴漲站上5萬7大關

日本眾院大選結果揭曉，自民黨大獲全勝，單獨拿下超過2/3席次的316席，成功達到修憲門檻，也是日本二戰以來頭一遭。再加上同為執政聯盟的維新會36席，共拿下352席，執政聯盟勢如破竹。9號日股開盤上演慶祝行情，大漲3千多點，大盤首次站上5萬7千點大關。

日相高市感謝選民冒著嚴寒出門力挺，美國總統川普隨後在社群發文，祝賀高市與自民黨贏得壓倒性勝選，並表示很榮幸為高市背書，將永遠力挺日本。高市也連夜轉發，並發文感謝川普的支持，期待三月造訪白宮。賴清德總統及我國外交部也在第一時間表達祝福，期盼台日的夥伴關係再升級。

中道改革聯合慘敗僅獲49席 岡田克也曝敗北原因

日本選民對結果表達了看法，認為一位歷經民意考驗誕生的首相，是最穩定且能夠長期執政，覺得這樣很好。而這次自民黨贏得大量比例代選票，因候選名單人數不足，預計會有14個席次得讓給其他政黨。在野最大勢力「中道改革聯合」則遭遇慘敗，只取得49席，不到選前席次的1/3，共同代表野田跟齊藤勢必得負起責任。

這次大選，台灣女婿山口晉也脫穎而出，高市曾叮嚀他要好好守護台灣。不過在國會質詢引發「台灣有事」風波的岡田克也，則慘遭滑鐵盧，他把敗北原因歸咎於「網路假消息」與「高市旋風」。

自民黨勝選後，高市早苗的修憲目標有望達成，在財政上有更大的自主權，外界預估日本可能進一步擴張財政，日圓可能進一步貶值。中國官方雖沒做出回應，但官媒在開票後第一時間引用出口民調報導，自民黨席次會過半。高市為大選破釜沉舟賭上首相之位，今後執政是否也能過關斬將，值得期待。

國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／施佳宜

