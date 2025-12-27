「修憲把總統修成怪獸！」李鴻源嘆賴清德一再荒謬發言：給台灣帶來不確定

針對總統賴清德15日發表錄影談話，譴責立法院強行通過《財政收支劃分法》和反年改相關法案，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」邊緣等爭議，前內政部長李鴻源在網路節目《洪流洞見》中直言，「執政黨要是真的不關心台灣的未來，就繼續這樣搞吧」。李鴻源表示，在野黨監督執政黨是天經地義，別說在野對「耍賴」、「胡作非為」的執政黨一點辦法都沒有，沒有執政權又何來獨裁。

李鴻源表示，所有的法律都不能凌駕憲法，遺憾的是，李登輝時代的修憲將總統修成一個「怪獸」，讓總統在不用到立法院接受質詢的情況下，擁有無限大的權力，且幾乎沒有制衡的力量。李鴻源解釋，理論上行政院要對立法院負責，立法院三讀通過的法案，總統公告一定要副署，若行政院長不願意副署，便可以選擇辭職，以表示行政院政策和立法院政策不同。李鴻源補充，行政院長確實能不副署、不辭職，繼續留在行政院，而總統也可以不公告，「但此舉絕不是民主國家應有的作為」。

廣告 廣告

李鴻源指出，從賴清德上任後，大罷免等風波延續至今，台灣朝野幾乎沒有一天可以坐下來好好討論國家的問題，這絕非台灣之福。李鴻源認為，台灣目前在國際情勢下，連生存都會出問題，這才是應優先處理的問題，「朝野應先將政治議題擺一邊」。

前內政部長李鴻源感慨「台灣已經花了太多的精神在搞政治」。（資料照，顏麟宇攝）

​ 李鴻源嘆 賴清德發言荒謬 ： 事前難道沒有幕僚給予建議？ ​



李鴻源感慨，賴清德每次的發言都令人感到荒謬，例如在野獨裁言論，或是丹娜絲颱風期間稱「國軍不會進到災區」等。李鴻源質疑，當賴清德發表這些很荒謬的言論時，幕僚是否都沒有做好準備，甚至事前難道都沒有人給予賴清德建議？李鴻源提醒，若兩者都沒有，其實相當危險。

李鴻源解釋，因為如此一來，所有的政策都取決於總統的一句話，例如賴清德稱國軍不能進災區，往後國軍恐怕就真的不敢進災區，屆時對災民造成的影響將無法想像。

​ 李鴻源表示，賴清德（見圖）作為總統，發表的每個言論都要非常小心 。（資料照，劉偉宏攝）

「這是個正常、民主的遊戲規則」，李鴻源呼籲，台灣應回歸憲政和民主法治，執政黨不同意立法院版本的《財劃法》，就應開啟朝野對話協商；由執政黨向立法院說明不同意與窒礙難行的原因，而不同意國防預算無限上綱的立法院，則應該站在監督的立場，明確的讓大眾知道不同意的原因。

李鴻源表示，賴清德作為總統，發表的每個言論都要非常小心，因為可能會給台灣帶來很多不確定的因素。李鴻源再次建議，朝野要開誠布公的協商，畢竟台灣已經「花了太多的精神在搞政治了」。

更多風傳媒報導

