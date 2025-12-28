修憲難度太高！兌現18歲公民權另一途徑曝光

要聞中心/綜合報導

立法院會26日三讀通過《青年基本法》，明定青年指18歲以上、35歲以下者，並將18歲公民權入法，保障青年可依法行使選舉、罷免、創制、複決權，本法施行之日起2年內完備相關法制。若順利推動，最快2028年總統大選有望迎來18歲首投族。

青年基本法三讀。（圖／中天新聞）

內政部對此表示，立法院26日也通過附帶決議，「為積極實現18歲公民權之願景，立法院應研議進行修憲程序，並完備相關法制」，因此內政部將依立法院修憲結果，配合辦理修正兩項選罷法有關選舉人年齡規定。不過，民進黨立院黨團對於是否需要修憲，態度與內政部有所不同。

根據《中時》的報導，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱27日表示,不少憲法學者認為，18歲公民權未必需要修憲，可在選罷法等相關法律當中規定即可。他指出，這項主張認為，憲法條文中年滿20歲的規定，係指最遲20歲即應賦予人民完整公民權，23歲必須有被選舉權，這兩個年齡上限可由法律往下規定。

民進黨立委吳沛憶也說，修法前有事先徵詢過法律學者，達成18歲公民權「不當然違憲」的共識，民進黨團據此跟教育部達成共識，才提出黨團版「18歲公民權」相關提案。民眾黨立院黨團則指出，既然已立法落實保障青年，就必須在2028年之前落實相關法制，呼籲民進黨共同參與修憲工程，還權於民，千萬不要再打假球。

政治大學法律系副教授廖元豪表示，在法律見解上，主要爭點是憲法第130條該怎麼解釋，多數看法認為一定要年滿20歲才有選舉權。但他認為，該條文只是說滿20歲的選舉權是憲法規定一定要有的基本保障，但不排除立法院立法提前給20歲以下的人投票權，也就是說，「20歲以下」的投票權，雖無憲法保障，但也不排斥立法賦予。

