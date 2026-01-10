修成正果了！管麟浪漫求婚吳季璇 經紀人打臉網猜測：沒懷孕啦

管麟在自家佈置浪漫場景向吳季璇求婚，氣球與燈飾營造溫馨氛圍。（圖／翻攝自IG，whatpeterdid_0207，下同）

星管麟今（10日）透過社群平台無預警宣布求婚成功，公開與演員吳季璇穩定交往多年的消息，甜蜜畫面隨即引發熱議。消息曝光後，雙方經紀人也第一時間出面回應，管麟經紀人澄清外界對「雙喜臨門」的臆測，強調「沒有懷孕、也尚未登記」，目前兩人仍各自忙於工作，婚禮規劃尚未啟動。

在社群平台上，管麟分享多張求婚現場照片，只見室內佈置浪漫，擺放「LOVE」與「MARRY ME」字樣的氣球與燈飾，氣氛溫馨滿溢。照片中，管麟深情親吻吳季璇額頭，兩人依偎合照，吳季璇則開心高舉戴上戒指的手，洋溢幸福神情。管麟並於貼文中寫下：「BEST YES EVER！」紀錄這段重要時刻。

廣告 廣告

另據《壹蘋新聞網引述管麟經紀人說法，管麟在家中單膝下跪求婚時感動落淚，這份喜悅僅由兩人甜蜜共享，並未邀請親友見證，至於鑽戒克拉數也未多說。而吳季璇的經紀人則補充，兩人自去年4月起已開始同居，對生育規劃則採順其自然的態度，並表示吳季璇目前沒有備孕計畫，仍以事業發展為主

兩人最初於2020年合作電視劇《廢財闖天關》組成CP，當時同隸屬一間經紀公司，因拍戲長時間相處而逐漸發展情感。雖然2022年曾被拍到私下親密互動，但管麟當時僅稱對方是「值得交的朋友」，並形容吳季璇「善良、相處自在」，始終未正面承認戀情。直到如今喜訊公開，才證實這段緋聞並非空穴來風。儘管交往超過五年，雙方家長尚未正式見面，不過今年農曆新年預計將安排家庭聚餐，讓雙方親人認識彼此。

吳季璇開心比出戴上戒指的手勢，幸福笑容藏不住。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福

老婆刷爆信用卡還謊稱生子討錢 他怒提離婚：從沒看過她肚子大過

代理孕母修法未竟兩年條款成謎 民眾黨中委揭陳昭姿辭職書曝柯P承諾