修改川普28點俄烏和平方案 歐洲提出逐條對應版

（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）根據路透社今天看到的文件，歐洲3強（E3）英、法、德就美國起草的28點烏克蘭和平計畫提出「對應版」，以美國方案為基礎，提出刪減或修改建議。

完整文本如下：

1. 烏克蘭主權會得到確認。

2. 俄羅斯與烏克蘭及北大西洋公約組織（NATO）之間將總結出一份全面互不侵犯協議，過去30年來所有模糊爭端視同解決。

刪除美國方案中的第3點：預計俄羅斯將不再進犯鄰國，北約也不再進一步擴張。

4. 和平協議簽署後，俄羅斯與北約將展開對話，解決所有安全關切並創造降溫條件，以確保全球安全並增加合作與未來經濟發展機會。

5. 烏克蘭將獲得健全的安全保障。

6. 和平時期烏克蘭軍隊規模上限爲80萬人。（原本川普方案是60萬）

7. 烏克蘭加入北約需獲全體成員國一致同意，而當前並無共識。（原本川普方案是「烏克蘭同意在憲法中明訂不加入北約；北約也同意在章程裡納入日後不接納烏克蘭的條款）

8. 北約同意和平時期不在烏克蘭境內永久駐軍。（原本川普方案是「北約同意不在烏克蘭境內駐軍」）

9. 北約戰機將部署於波蘭。

10. 美國提供類似北約條約第5條「集體安全防禦機制」的安保承諾（原本川普方案沒有「類似北約條約第5條」文字）：

a. 美國將因提供安全保障而得到補償。

b. 若烏克蘭入侵俄羅斯，則失去安全保證。

c. 若俄羅斯入侵烏克蘭，除遭遇果斷協調的軍事回應外，所有全球制裁將再度啟動，新領土所獲的承認及從協議內所獲利益全都撤銷。

11.烏克蘭有資格加入歐盟，並在申請入盟的審議期間獲得短期優惠歐洲市場准入。

12. 為烏克蘭提供強有力的全球重建計畫，包括但不限於：

a. 成立烏克蘭發展基金（Ukraine Development Fund），投資如科技、資料中心及人工智慧（AI）等快速成長產業。

b. 美國將與烏克蘭合作，共同重建、開發、現代化改良並營運烏國天然氣基建，包括管線與儲存設施。

c. 共同修復受戰爭影響地區，恢復、重建並現代化城市與住宅區。

d. 基礎建設開發。

e. 礦產與自然資源開採。

f. 世界銀行（World Bank）將制定特殊融資方案以加速推進上述工作。

13. 俄國將重新融入全球經濟：

a. 解除制裁將分階段、並根據情況逐案討論與商定。

b. 美國將與俄羅斯簽訂長期經濟合作協議，涵蓋能源、自然資源、基建、AI、資料中心、北極稀土金屬開採與其他能互惠的合作商機。

c. 邀請俄羅斯重返八大工業國家集團（G8）。

14. 烏克蘭將獲得全面重建與資金補償，包括動用俄羅斯主權資產；在俄羅斯完成賠償前，其主權資產將持續遭凍結。（原本川普方案是美國將獲得前述投資的一半利潤、歐洲另再追加1000億美元以提高烏克蘭重建的可用投資金額、俄國在歐洲被凍結資金解凍）

15. 將成立由美、烏、俄及歐洲國家組成的聯合安全工作小組，以推動並落實本協議所有條款。（原本川普方案是成立美俄聯合安全工作小組）

16.俄羅斯將把不侵犯歐洲與烏克蘭的政策載入法律。

17. 美俄同意延長核武不擴散與控制條約，包含第一階段戰略武器裁減條約（START I）。

18. 烏克蘭同意根據「禁止核子擴散條約」（NPT）維持非核武國家地位。

19. 札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）將在國際原子能總署（IAEA）監督下重啓，產出電力由俄烏雙方按50%比例公平分配。 20. 烏克蘭將採納歐盟的宗教寬容與少數語言族群保障規範。

21. 領土：

烏克蘭承諾不以軍事手段收復被占領的主權領土。領土交換的談判將以現行「接觸線」爲起點。（原本川普方案是承認克里米亞、盧甘斯克、頓內茨克為俄國事實領土、烏克蘭部隊將撤離目前還在手中的頓內茨克州僅存地區，烏方撤離地將視為中立的非軍事緩衝區，在國際上承認屬於俄羅斯聯邦的領土）

22. 達成日後領土安排的協議後，俄羅斯與烏克蘭均承諾不得以武力改變這些安排；若違承諾，任何安全保證均不再適用。

23. 俄羅斯不得阻止烏克蘭使用第聶伯河（Dnieper River）從事商業活動，並將就穀物在黑海自由運輸達成協議。

24. 設立人道委員會處理未決問題：

a. 所有剩餘戰俘與遺體將以「全部換全部」（all for all）的方式交換。

b. 釋放所有遭拘留的平民與人質，包括兒童。

c. 實施家庭團聚計畫。

d. 制定措施以緩解衝突受害者苦難。

25. 烏克蘭簽署和平協議後將儘快舉行選舉。（原本川普方案是烏克蘭將在100天內舉行選舉）

26. 採取措施減輕戰爭受害者的痛苦。

27. 本協議將具法律約束力。執行情況將由美國總統川普擔任主席領導的和平委員會（Board of Peace）監督與保障；違者將受到懲罰。

28. 一旦各方同意這份備忘錄，停火將在雙方撤至商定位置後即刻生效，並開始執行協議內容，包括監督機制等停火方式將由雙方在美國監督下協調決定。（編譯：劉文瑜、陳亦偉）1141124