修改放寬黨團內規再拚總召連任？ 傅辦：傅崐萁「完全不想」

國民黨團總召傅崐萁。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨新主席鄭麗文昨上任，黨務系統將全面改朝換代，連帶也提前引爆政治攻防最前線的立院黨團總召改選話題，特別是現任黨團總召傅崐萁是否修改黨團內規以繼續爭取連任，也引發討論。對此傅辦回應，傅「完全不想」。

國民黨團三長由總召（大黨鞭）、書記長（小黨鞭）與首席副書記長（備位小黨鞭）組成，其中總召每年初一年一選，得連任一次。傅崐萁2024年1月30日當選新一屆立院第一年國民黨團總召，並於今年1月21日完成連任。

依據目前黨團內規，預計年底啟動的黨團總召改選，傅崐萁已不具爭取連任資格。而隨鄭麗文當選黨主席，牽涉能否「令出黨中央」的黨團總召人選改選議題，也被提前引爆，傅仍被點名可能修改黨團內規，以繼續爭取連任。

對「傅崐萁是否想修黨團內規，以爭取連任總召」？傅崐萁辦公室點直言，「完全不想」，也讓後續可能的黨團選舉之爭重新充滿想像，包含藍委賴士葆、林德福、李彥秀與洪孟楷都被點名是可能人選，林更被傳是鄭麗文欽點人選。

有藍委表示，總召選舉脽來挑戰還有整整兩個月餘時間可慢慢琢磨，但以傅崐萁的企圖心，後續任何發展都不應排除，只不過黨團內規就放在那，「只要修內規我就要擋」，這是程序正義問題，內規不是不能修，但不能因人設事。

至於傳出鄭麗文屬意林德福，該藍委認為鄭與黨團互動身段靈活，最後應仍會尊重黨團自主，讓有意參選者頻實力出線。

不過有評估參選的藍委私下表示，上一屆黨團總召之後爭取連任之路都不甚順遂，包含前總召林為洲、費鴻泰與曾銘宗，最後均未連任。

