修杰楷回歸工作時間表出爐？閃兵後首度現身近況曝光

修杰楷快步離開會場。(記者蕭方綺攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷去年10月因閃兵風波，神隱2個半月，今低調現身資深藝人林光寧追思會，從家祭就到場，顯見和蕭敬騰、Summer一家交情之深。離去時他雙手合十快步走開，深怕模糊焦點，只是最後在等電梯的那段時間，他不得不面對媒體，但問他近況，他僅是尷尬點頭回「謝謝」，至於打算何時回歸工作？他思索一陣子說：「不知道，再一陣子吧，最近先陪小孩。」

賈靜雯目前在中國拍戲，因此今天僅有修杰楷到場致意，問到賈靜雯有沒有什麼話請他幫忙轉達？他說剛剛在追思會上已經代為轉達。

修杰楷等電梯時不得不面對媒體。(記者蕭方綺攝)

資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬今在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳為他舉行追思紀念會，女婿蕭敬騰、女兒Summer送林光寧走完人生最後一程。

而修杰楷和蕭敬騰、Summer交情甚篤，賈靜雯和修杰楷的女兒咘咘、波妞認蕭敬騰當乾爹，兩家人互動親密熱絡，蕭敬騰結婚時由乾女兒們以及梧桐妹擔任花童。

