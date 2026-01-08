修杰楷孤身送別林光寧 「閃兵案」神隱後曝復工計畫

修杰楷低調離開。黃于珊攝



蕭敬騰岳父林光寧去年12月13日病逝，享壽75歲，今（1╱8）在台北市懷愛館舉行追思紀念會，因「閃兵案」被處有期徒刑2年8個月的修杰楷也到場送最後一程，這也是他「閃兵案」後首次現身。

修杰楷今獨自到場，被問賈靜雯是否有交代什麼話給家屬，他表示剛剛在裡面都說了，至於何時復工？他尷尬地說：「還不知道，再一陣子吧！最近就先陪小孩。」接著快閃離開。

更多太報報導

林光寧告別式白色花海送別 蕭敬騰Summer哀戚現身

「冰球樂團」鼓手被虐到崩潰 癲狂：不會停止追求愛情

16歲「航運千金」出道1年萌生退意 富爸爸出手護航打氣