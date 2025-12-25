修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了

修杰楷在平安夜與家人拍下溫馨合照。（圖／翻攝自梧桐妹IG）





藝人修杰楷在今年10月捲入閃兵風波，訊後以50萬元交保，新北檢依法起訴，建請法官判處2年8月徒刑，他也在社群發出全黑圖道歉，表示會虛心接受司法機關審查，隨後便神隱至今。直到24日平安夜，修杰楷終於露面了。

從照片中可以看到，修杰楷、賈靜雯、梧桐妹頭戴耶誕帽，咘咘和波妞則是分別戴上紅綠配色的鹿角髮箍，一家人坐在耶誕樹前，對著鏡頭露出淺淺的微笑，氣氛相當溫馨，梧桐妹也特別寫下祝福，「聖誕節快樂呀！」

回顧閃兵案件，自男星王大陸爆出閃兵後，檢方至今發出三波搜索行動，陸續查出包含Energy書偉及坤達、棒棒堂威廉和小杰、修杰楷、陳柏霖、陳零九、陳大天；另外《角頭》男星唐振剛及金鐘視帝薛仕凌則主動投案說明。



