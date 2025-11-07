修杰楷捲閃兵風波！賈靜雯「人在中國拍戲」 同劇女星露面：我相信修哥

記者趙浩雲／台北報導

安唯綾、張洛君、周曉涵等人出席「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣記者會」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人安唯綾演出不少戲劇，2021年與導演于中中結婚後，將事業重心轉移到照顧小孩，最近在中國拍攝《紫色大麗花》並與賈靜雯合作，而賈靜雯老公修杰楷近日捲入閃兵風波，今（7）日出席「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣」聊到近況，她透露昨天才關心過賈靜雯，並說她相信修杰楷的為人。

安唯綾昨天搭機遇到驚魂。（圖／記者鄭孟晃攝影）

安唯綾特地趕回台出席記者會，昨晚她在社群發文崩潰表示搭機遇到驚魂記，今天她現身分享始末，她說飛機本來要降落在松山機場，突然接到廣播說機場封閉，必須降落在桃園機場，在空中盤旋很久，一來一往又突然飛到松山機場，獨自帶兩歲兒子一打一的她直呼很崩潰，但還好一切平安，兒子也不哭不鬧，到家秒斷電倒頭就睡，事後才知道是金門醫療專機降落松山機場發生爆胎事故。

廣告 廣告

賈靜雯、修杰楷。（圖／修TIME提供）

目前安唯綾在最近在中國拍攝陸劇《紫色大麗花》，並與賈靜雯有合作，賈靜雯近日因為修杰楷涉嫌閃兵，狀態不免讓人擔心，提到此事安唯綾透露沒有特地聊閃兵一事，只有彼此閒聊媽媽經，賈靜雯上戲時表現依然專業穩定，也很投入在演出中，聊到修杰楷她表示修杰楷與他是師兄師妹的關係，「相信修哥，他是很負責任的人。」

更多三立新聞網報導

孫淑媚回春撞臉韓星！激瘦秀S曲線炸性感腹肌 再曬自拍曝光驚人膚況

佐藤健合體許光漢！兩大男神同框「狂嗑台味火鍋」 粉絲驚呼：夢幻聯動

邵雨薇劇中婚紗照曝光！結婚前夕「雙眼掛淚珠」 擔憂模樣全被拍下

BL男神爆假戲真做？兩人互動太甜「私下感情曝光」 霸氣告白粉絲全暈了

