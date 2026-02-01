修杰楷捲閃兵「首更新社群」 6字曝近況

修杰楷捲閃兵後，生活轉趨低調。（圖／翻攝自修杰楷IG）





男星修杰楷去（2025）年捲入閃兵風波，遭檢方求刑2年8個月，演藝工作停擺外，生活也轉趨低調，直到上月在蕭敬騰岳父林光寧的告別式，才首度在公開場合現身。今（1）日他首度在社群平台更新近況。

修杰楷捲入閃兵案後，發聲明強調會配合調查，對於造成的不良示範深感抱歉，隨後便消失社群平台反省。今天他更新限時動態，曬出一張拍手上運動手錶的照片，上面顯示他剛跑完6.02公里，總共花了32分14秒，並寫下「有跑就很棒了」。

修杰楷久違更新近況。（圖／翻攝自修杰楷IG）

修杰楷上月出席林光寧追思會，戴著黑色口罩低調現身，老婆賈靜雯則因工作無法到場，談及復工的時間點，修杰楷表示「還不知道，再一陣子吧！最近就先陪小孩。」接著就快閃離開。

修杰楷出席林光寧追思會。（圖／東森娛樂）

