修杰楷涉閃兵遭起訴2年8月 平安夜首露面曝消失近況

【緯來新聞網】男星修杰楷今年10月因涉閃兵遭到拘提，並在到案後坦承犯行，案件於隔月遭檢方偵結起訴，並被求處2年8個月徒刑，引發外界關注與討論。近期再度成為話題焦點的，則是他在社群平台沉寂多時後，於平安夜罕見露面。

修杰楷閃兵遭起訴2年8月。（圖／翻攝修杰楷IG）

照片中，修杰楷一家人圍坐在佈置雅緻的聖誕樹前，整體造型跳脫常見的節慶紅綠色調，改以黑色系親子穿搭呈現，風格一致。賈靜雯未施妝容入鏡，身穿黑色外套，神情自然，展現沉穩氣質；修杰楷則以休閒帽T現身，坐在一旁微笑入鏡。



賈靜雯長女梧桐妹則對鏡頭俏皮比出YA手勢，流露青春自信的神采，兩位妹妹咘咘與Bo妞則依偎在父母身旁，一家人神情輕鬆，畫面洋溢溫馨的節日氣氛。

修杰楷閃兵遭起訴2年8月後首在社群露面。（圖／翻攝IG）

針對兵役案件後續，新北地方檢察署已於11月14日完成偵查，認定修杰楷涉嫌委託不法集團製作不實高血壓病歷，以規避常備兵役，依《妨害兵役治罪條例》等相關罪名提起公訴，並向法院建請判處2年8個月有期徒刑。對於起訴結果，修杰楷隨後透過經紀公司表示「尊重司法」，並在聲明中坦言過去因「一時失慮」而做出錯誤選擇，未來將誠實面對司法程序。





