修杰楷爆閃兵停工3個月！首PO文「6字抖出私下近況」

男星修杰楷去年捲入閃兵風波，遭警方上門拘提、檢方求刑2年8個月；他發出道歉聲明後一度神隱，直到今年1月初才低調露臉、出席金曲歌王蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧的追思會，社群依舊是停更狀態。不過時隔多月，修杰楷昨（1日）突然更新近況，短短6字內容意外引發討論。

修杰楷上個月全黑現身！被問復出尷尬回1句

據悉，林光寧上個月舉辦追思會，與蕭敬騰一家感情交好的修杰楷，也以一襲全身的穿搭低調現身，這也是他捲入風波後首度公開露面。當時他簽到後快速步入會場，並未多做停留，不過後來等電梯時，他被媒體提問有沒有打算何時復出？修杰楷先是想了一下，隨即露出尷尬笑容表示，「我不知道…再一陣子吧，最近就先陪小孩」，未過多談及演藝計劃。

修杰楷閃兵遭求刑2年8個月！停工3個月首PO文「6字抖出私下近況」

修杰楷去年爆出閃兵。（圖／民視新聞資料照）





停更3個月！修杰楷突PO文洩近況

不過風波後IG停更許久的修杰楷，昨（1日）無預警更新限時動態，發出手腕運動手錶的特寫照，螢幕顯示他完成了一趟戶外跑步訓練，距離6.02公里、耗時32分14秒，平均配速每公里5分21秒，看得出狀態不錯。對此，修杰楷也簡單寫下「有跑就很棒了」，雖然未有露臉或過多談論心聲，但似乎已經恢復日常生活步調。





修杰楷閃兵遭求刑2年8個月！停工3個月首PO文「6字抖出私下近況」

修杰楷暌違更新IG。（圖／翻攝「lefthere036」IG）





涉花15萬偽造病歷逃兵！修杰楷道歉認了

簡單回顧整起風波，修杰楷被指控花了15萬假裝高血壓、爭取免役，但最終只獲得「替代役」資格。事後他發聲明道歉，表示全力配合檢方的調查，「針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責。」他深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，也為造成不良示範感到抱歉，「兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：修杰楷閃兵遭求刑2年8個月！停工神隱首PO文「6字抖出私下近況」

